Fiscaal kiezen (6): PVV

De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders wil radicaal schuiven met belastinggeld. De PVV pleit voor het afschaffen van de btw op boodschappen en het verlagen van de btw op energie. De btw op kunst en cultuur moet daarentegen naar 21 procent.

De partij van Geert Wilders wil een grote herverdeling. ‘Bijna de helft van wat we met zijn allen verdienen in Nederland wordt door de overheid besteed – alleen vaak aan de verkeerde dingen’, staat in het verkiezingsprogramma. De PVV is duidelijk wat volgens haar die verkeerde dingen zijn: opvang van asielzoekers (€ 9 mrd), hulp aan Afrika (€ 7 mrd), Brussel (€ 10 mrd) en steun aan Oekraïne (€ 20 mrd). ‘Nederland staat altijd vooraan om anderen te helpen, maar vergeet zijn eigen mensen,’ aldus het programma.

BTW

De overheid moet volgens de partij radicaal andere keuzes maken. Allereerst moet de btw op boodschappen worden geschrapt. Het winkelwagentje wordt hierdoor 10 procent goedkoper, aldus de partij. Een berekening van de kosten ontbreekt in het verkiezingsprogramma. (Nederlanders geven circa 50 miljard euro per jaar uit aan boodschappen; het schrappen van de btw kost naar schatting circa € 4,5 mrd). Interessant is dat de partij middels de Prijzenwet wil afdwingen dat er maximumprijzen komen voor essentiële basisproducten.

Huren en energie

Sociale huren zijn een ander speerpunt van de PVV. Die moeten met 10 procent omlaag. Woningscorporaties worden gecompenseerd door het afschaffen van de winstbelasting. (Die levert de schatkist nu circa € 1,1 mrd per jaar op). Hoge energieprijzen wil de partij aanpakken door het verlagen van de btw op energie van 21 naar 9 procent. (Kost circa € 1,5 mrd per jaar). Er komt geen accijnsverhoging op brandstof. Het eigen risico in de zorg verdwijnt. Daarvan was al eerder bekend dat dit circa € 6 mrd kost.

Dekkking

De PVV dekt haar plannen door de grenzen voor asielzoekers te sluiten (€ 6 mrd). Alle Oekraïense mannen worden teruggestuurd naar de Oekraïne (€3 mrd). De partij schaft ontwikkelingshulp af, zet het mes in het ambtenarenapparaat, stopt met de NPO en schrapt alle uitgaven uit het Klimaatfonds. De partij vermeldt niet wat dit oplevert, maar aan ontwikkelingshulp geeft Nederland circa €4 mrd uit, de NPO kost circa € 800 miljoen. Het Klimaatfonds kost de belastingbetaler € 2,7 mrd in tien jaar. Het kabinet-Schoof hoopte met inkrimping van het ambtenarenapparaat vanaf 2029 zo’n €1 mrd per jaar te besparen.

Andere fiscale plannen zijn: de provinciale opcenten uit de motorrijtuigenbelasting moeten niet meer naar de algemene middelen van de Provinciale Staten gaan, maar mogen alleen nog besteed worden aan meer asfalt, wegverbreding, verkeersveiligheid etc. Tot slot wil de PVV het koningshuis belastingplichtig maken.

