Proces boekhouder Joep H in België weer stilgelegd

Het Belgische megaproces Costa is voor de tweede keer dit jaar stilgelegd. In de zaak, die draait om het verhandelen van minstens 25.000 kilo cocaïne, is de Limburgse boekhouder Joep H een van de hoofdverdachten. Het proces start op zijn vroegst in 2026.

Costa is een van de grootste zaken in de Belgische justitiële geschiedenis. Er zijn 55 verdachten in beeld. Officieel gaat het om 25.000 kilo cocaïne, maar onofficieel is een hoeveelheid van 135.000 kilo genoemd. Daarmee zou de straatwaarde tussen de 6 en 7 mrd liggen. Behalve boekhouder Joep H wordt ook de voortvluchtige ‘Bolle Jos’ ­Leijdekkers (34), de meest gezochte man van Nederland, in het Costa-dossier genoemd.

Wraking

De zaak zou in april in het Belgische Tongeren worden behandeld. Na anderhalve dag werd de rechtbank in Tongeren echter gewraakt door een van de advocaten. Er zou, volgens de advocaat, een schijn van vooringenomenheid zijn. Die wraking werd afgewezen en afgelopen dinsdag ging de zaak verder. Maar de geschiedenis herhaalde zich vrijwel meteen. Een nieuw wrakingsverzoek heeft de behandeling opnieuw stilgelegd. Nieuwe dossierstukken zouden te laat zijn opgestuurd. Op 8 oktober bepaalt de rechtbank wanneer de zaak wordt voortgezet. De nieuwe vertraging kan leiden tot strafkorting voor de verdachten.

Akimo

Dat gaat Joep H waarschijnlijk weinig helpen. Behalve in België staat de Limburgse boekhouder in Nederland terecht op verdenking van drugshandel. Een paar weken geleden bleek dat de Nederlandse justitie Joep H in het dossier Akimo aanklaagt voor de smokkel van minstens 30.000 kilo cocaïne. Daar zou hij minstens 25 tot 35 miljoen euro mee hebben verdiend.

Bron: De Limburger