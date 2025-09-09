Verdachte en zijn boekhouder aangehouden voor belastingfraude

De FIOD heeft dinsdag een 48-jarige man uit Amsterdam en zijn 65-jarige boekhouder uit Utrecht aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De twee worden verdacht van fraude met aangiften inkomstenbelasting over meerdere jaren.

De verdachten zijn meegenomen voor verhoor, meldt de FIOD. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en meerdere luxe horloges.

Buitenlands belastingplichtige

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De 48-jarige Amsterdammer en zijn boekhouder stellen dat hij belastingplichtig is in het buitenland.

Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt echter dat hij in die jaren wel een duurzame persoonlijke band met Nederland heeft. Zo beschikte de man vermoedelijk over meerdere bezittingen in Nederland, waaronder een woning en bankrekeningen. Daarnaast werkt hij in Nederland en ontvangt hij een inkomen in Nederland. De hoogste rechter oordeelde eerder dat hij als binnenlands belastingplichtige moest worden aangemerkt voor een eerder ingediende aangifte inkomstenbelasting.



Toch dienden de man en zijn boekhouder daarna vermoedelijk opzettelijk nog meerdere aangiften in als een buitenlands belastingplichtige, terwijl zijn situatie waarschijnlijk niet veranderd was. Het geschatte belastingnadeel is meer dan 100.000 euro.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.