Degelijke omzetgroei en flinke operationele winst voor Deloitte

Deloitte Nederland heeft in het boekjaar 2024/2025 een omzet van € 1,410 miljard behaald, een groei van 1,2 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Dankzij strikter kostenbeheer en operationele efficiëntie kwam het operationeel resultaat ruim 15% hoger uit op € 202,1 miljoen, tegenover € 175,3 miljoen in 2023/2024.

“Wij kozen ervoor om strikt op kostenreductie te sturen en tegelijk door te investeren in innovatie, technologie en ons talent,” licht Hans Honig, CEO Deloitte Nederland, toe. “Zo breidden we het gebruik van ons mondiale technologieplatformen voor al onze business lines uit, en zetten we vol door in gebruik van AI-oplossingen in onze dienstverlening. Ook steeg de adoptie van ‘Headstart’, ons zelf ontwikkelde, verantwoord GenAI-model naar 87% en hebben we NavigAIte ontwikkeld, ons AI-gestuurd cloudplatform voor klanten. Meer en meer zien we de klantvragen verschuiven naar complete technologisch gedreven business transformaties. Een mooi voorbeeld is onze rol bij de lancering van de nieuwe bank van ABN AMRO, Buut. In een dynamische markt voerden we in hoog tempo technologische vernieuwingen door én wisten we ons operationeel resultaat verder te verhogen. Met deze gecombineerde aanpak kijken we met tevredenheid terug op een succesvol jaar én zijn we klaar om onze klanten nóg beter te begeleiden bij de steeds complexere vraagstukken in hun sector.”

Onderzoek examenfraude

Het interne onderzoek naar examenfraude is afgelopen boekjaar afgesloten met een schikking bij de PCAOB. “De uitkomsten van het onderzoek naar onze leercultuur waren teleurstellend en weerspiegelen niet wie wij zijn als organisatie en de waarden die wij nastreven”, aldus Honig. “Met het afronden van het onderzoek en de schikking kunnen we onze aandacht richten op verdere verbeteringen, het onderstreept onze inzet om het vertrouwen van onze klanten en andere stakeholders te versterken.”

Medewerkers

Het aantal medewerkers bij Deloitte is met circa 6% gedaald van zo’n 8.200 naar ongeveer 7.700, meldt het Big4-kantoor. Dat is volgens Deloitte “als gevolg van veranderende klantvraag, automatisering, internationalisering en natuurlijk verloop; tegelijkertijd hebben we ruim 1.000 nieuwe collega’s aangenomen om onze groei en innovatie te blijven ondersteunen. Met programma’s als ‘Proud at Deloitte’ (LGBTQ+-gemeenschap), reversed mentoring en de ‘SponsorMe’-opzet voor vrouwelijke leidinggevenden en met ons uitgebreide rouw- en zorgverlof, blijven we werken aan een écht inclusieve werkomgeving. Deloitte Nederland zet zich onverminderd in voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) en is trots op deze én andere initiatieven die onze cultuur versterken en de diversiteit van onze maatschappij weerspiegelen. Het aantal vrouwelijke partners steeg dit jaar naar 24,6 procent en vrouwen vertegenwoordigen 32,6 procent van alle leidinggevende posities.”

