Deloitte heeft drie van de vijf nieuwe AEX-bedrijven in de boeken

De AEX is maandag uitgebreid van 25 naar 30 bedrijven. Daarmee vergroot Deloitte zijn auditbelang in de index: het controleerde voor drie van de vijf nieuwelingen de 2024-cijfers.

Toetreders CVC Capital (private equity), JDE Peet’s (bekend van Douwe Egberts) en WDP (vastgoed) hebben Deloitte als auditor. Just Eat Takeaway (EY) en InPost (PwC) zijn ook nieuw. Samen zijn ze goed voor € 46 miljard beurswaarde. Afgaande op boekjaar 2024 heeft Deloitte de meeste auditklanten in de AEX-30: elf stuks in totaal. EY en KPMG nemen elk acht klanten voor hun rekening en PwC blijft steken op drie.

PwC meeste AEX-klanten

Bekend is al wel dat Deloitte dit jaar Adyen en Randstad als klanten verliest aan PwC. IMCD ruilt Deloitte in voor EY; tegenover die drie vertrekkers staat ING per 2026 als nieuwe auditklant van Deloitte. EY neemt daarnaast de opdracht voor ASM International dit jaar over van KPMG, maar zag KPN overstappen naar PwC. Voor controlejaar 2025 is EY de grootste auditpartij in de AEX-30, daarna volgen Deloitte, KPMG en PwC met elk steeds één klant minder.

Weinig verandering door uitbreiding

Beleggersvereniging VEB geeft aan dat de promotie van de midcap-fondsen betekent dat de AMX in omvang daalt van € 100 miljard naar ruim € 65 miljard. Nieuwkomers zijn daar AMG, Flow Traders, Havas, Pharming Group en HAL Trust.

Met de uitbreiding van de AEX moet de Amsterdamse beurs aantrekkelijker worden voor bedrijven en beleggers. Just Eat en JPDE Peet’s verdwijnen vermoedelijk alweer snel omdat respectievelijk Prosus en Keurig Dr Pepper die bedrijven willen overnemen. Bovendien blijven ondanks de uitbreiding ‘zwaargewichten’ ASML, Unilever en Shell bijna de helft van de index bepalen. “Voor de doorsnee belegger blijft de praktische impact beperkt: de nieuwkomers hebben een beperkt gewicht, de concentratie blijft en grote internationale kapitaalstromen volgen vooral bredere benchmarks. Het zou vooral een positieve ontwikkeling zijn als door de nieuwe index-indeling daadwerkelijk meer Nederlandse bedrijven naar Euronext Amsterdam trekken.”