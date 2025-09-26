Geen interne reorganisatievrijstelling bij open CV als top van concern

Een open commanditaire vennootschap kan niet worden aangemerkt als de top van een concern voor toepassing van de interne reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting. Dat blijkt uit een standpunt van de Kennisgroep overdrachtsbelasting.

Het Standpunt bevestigt dat de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, onderdeel h, Wet belastingen van rechtsverkeer (WBR) niet van toepassing is in situaties waarin een open CV fungeert als bovenliggende entiteit.

De casus

De Kennisgroep voert de fictieve zaak op van natuurlijk persoon X en stichting Y, die samen een open CV oprichten. X treedt op als commanditair vennoot en brengt zowel beleggingsvastgoed als aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon (Z BV) in. Stichting Y wordt beherend vennoot. Vervolgens wordt de economische eigendom van het vastgoed vanuit de open CV ingebracht in Z BV.

De vraag is of deze transactie kan profiteren van de interne reorganisatievrijstelling van artikel 15 WBR, in samenhang met artikel 5b Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (UBBR). Die vrijstelling geldt normaliter voor de overdracht van onroerende zaken binnen concernvennootschappen, zodat reorganisaties fiscaal neutraal kunnen plaatsvinden.

Volgens de Kennisgroep bezit een open CV geen rechtspersoonlijkheid. Het lichaam staat niet in artikel 2:3 BW, dat limitatief de privaatrechtelijke rechtspersonen opsomt. Zonder rechtspersoonlijkheid kan een open CV zelf geen (juridische of economische) eigendom van onroerende zaken verkrijgen.

In civielrechtelijke zin zijn het steeds de vennoten die rechten en verplichtingen aangaan en eigendom houden of overdragen. Het benoemen van een open CV als “vennootschap” in de zin van artikel 5b UBBR is volgens het standpunt dan ook zinledig. De Kennisgroep verwijst in dit verband naar het Eindejaarsbesluit 2024, waarin hetzelfde uitgangspunt werd bevestigd.

Geen concernoverdracht

Voor de toepassing van de interne reorganisatievrijstelling moet sprake zijn van overdracht tussen twee vennootschappen binnen hetzelfde concern. In deze casus is de overdrager echter persoon X. Hij brengt de economische eigendom in de open CV en draagt die vervolgens over aan Z BV. Alsdan is er geen sprake van de overdracht van onroerende zaken door een concernvennootschap aan een andere concernvennootschap. Overdrager X kwalificeert als natuurlijk persoon namelijk niet als een (concern)vennootschap. Dit volgt de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, die de Hoge Raad op 10 februari 2023 heeft bevestigd.

Lees hier de uitspraak.