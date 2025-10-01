Investeerders eisen miljoenen terug van Crisp

Online boodschappendienst Crisp is voor de rechter gedaagd door een groep investeerders. Ze willen € 5 miljoen terug omdat er bij het sluiten van de lening informatie zou zijn achtergehouden.

In een bodemprocedure proberen vier partijen hun geld terug te krijgen. Daaronder zijn investeringscoöperatie XO Equity en Ard Malenstein, topman van Pets Place, schrijft het FD. Ze willen dat de leningovereenkomst wordt vernietigd op grond van bedrog of dwaling. Ze hebben al tijdelijk beslag laten leggen op de bankrekening van Crisp, dat zich sinds 2018 richt op de online verkoop van lokale en verse voedselproducten.

Liquiditeitsproblemen later bekendgemaakt

De vier investeerders staken een jaar geleden geld in het bedrijf via een converteerbare lening, op grond van “positieve ebitda-vooruitzichten”, al zou het laatste kwartaal wel uitdagend zijn. Maar in november meldde Crisp dat er sprake was van een “duidelijk liquiditeitsprobleem” dat “onmiddellijke actie vereiste”.

Sinds juni vorig jaar zou het bedrijf, ook actief in België, echter operationele winst maken in Nederland na een reorganisatie. In 2023 boekte Crisp een operationeel verlies van € 45 miljoen op een omzet van € 74 miljoen. Afgelopen zomer kwam ABN Amro nog met een lening van € 28 miljoen over de brug, nadat eerder al € 130 miljoen was aangetrokken bij diverse partijen.

Wanneer de bodemprocedure dient, is nog niet bekend. Wel is een verzoek tot getuigenverhoor toegewezen door de Amsterdamse rechter. De investeerders denken dat Crisp financiële informatie heeft verzwegen, waardoor de lening anders nooit zou zijn verstrekt.

Bron: FD