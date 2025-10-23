Alkmaar staat bewust ‘rood’: ‘Betere onderhandelingspositie’

Alkmaar haalt jaarlijks acht miljoen euro uit de algemene reserve om de begroting rond te krijgen. In een gesprek heeft Deloitte, de controlerend accountant, gewaarschuwd dat deze praktijk op termijn tot grote financiële problemen kan leiden. Alkmaar heeft meer schulden dan het landelijk gemiddelde en ook de reserves zijn minder dan het gemiddelde. Wat de situatie extra risicovol maakt is dat Alkmaar grote investeringen op de planning heeft staan, waaronder een nieuw zwembad en een nieuwe wielerbaan. Dit schrijft het Noord-Hollands Dagblad.

Bewuste keuze

Op de ranglijst van BDO van gemeenten die financieel ongezond zijn, stond Alkmaar begin dit jaar bovenaan. Nu is er de waarschuwing van de accountant. Maar in plaats van het boetekleed aan te trekken, verdedigt financieel wethouder Christian Schouten het uitgavebeleid. Het is een bewuste keuze, legt hij uit: “Het is niet goed voor de onderhandelingspositie als we zelf alle gaten dichtlopen. Het is nog steeds het VNG-advies: laat je tekorten zien.” Schouten hoopt dat het Rijk zal bijspringen. Vooralsnog houdt Den Haag de hand op de knip. Om niet onder curatele te komen, bezuinigt Alkmaar vooral in het sociaal domein. Een deel van de partijen in de gemeenteraad wil dat de gemeentelijke belastingen omhoog gaan. Want daarmee zit Alkmaar niet boven maar juist onder het landelijk gemiddelde.

Bron: Noord-Hollands Dagblad