AFM beboet Forvis Mazars voor examenfraude

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Forvis Mazars een bestuurlijke boete van € 446.000 opgelegd. Volgens de toezichthouder heeft de accountantsorganisatie nagelaten om via haar stelsel van kwaliteitsbeheersing en bedrijfsvoering te voorkomen dat medewerkers zich schuldig maakten aan examenfraude.

Het interne toezicht functioneerde onvoldoende, waardoor het wangedrag jarenlang onopgemerkt bleef. Forvis Mazars meldt dat er disciplinaire maatregelen zijn getroffen en stelt dat het maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen.

Uit een intern onderzoek van Forvis Mazars bleek dat tussen 2020 en 2023 bijna honderd professionals, van medewerkers tot partners, betrokken waren bij fraude bij examens. Zij deelden antwoorden, maakten gezamenlijk toetsen of ontvingen antwoorden zonder hiervan melding te doen. Een specifiek beleid of controlemechanisme om dergelijke integriteitsschendingen te voorkomen ontbrak.

Geen waarborgen

De AFM wijst er op dat een accountantsorganisatie moet beschikken over een bedrijfsvoering die dit soort gedragingen uitsluit of tijdig signaleert. Dat Forvis Mazars geen interne meldingen ontving, onderstreept volgens de toezichthouder het gebrek aan effectieve waarborgen binnen de organisatie. De AFM kwalificeert dit als een ernstige tekortkoming in zowel de bedrijfsvoering als het kwaliteitsstelsel.

De toezichthouder wijst erop dat examenfraude binnen de accountancysector een structureel probleem weerspiegelt, dat samenhangt met factoren als hoge werkdruk, commerciële druk en gebrekkig voorbeeldgedrag. Ook in de Verenigde Staten legde de PCAOB – in samenwerking met de AFM – eerder boetes op aan de Big Four vanwege vergelijkbare fraudegevallen.

Boete

Bij het bepalen van de boete hield de AFM rekening met enkele verzachtende omstandigheden. De interne toetsen speelden binnen het kwaliteitsstelsel van Forvis Mazars slechts een beperkte rol, en de organisatie werkte constructief mee aan het onderzoek. Daarnaast heeft het kantoor maatregelen aangekondigd om de cultuur rond integriteit en compliance te versterken. Forvis Mazars heeft de boete geaccepteerd, waarmee de zaak via een vereenvoudigde afdoening is afgerond.

Het boetebesluit van de AFM is hier te vinden.

Reactie Forvis Mazars

Forvis Mazars laat weten:

“Forvis Mazars heeft op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzocht of in de periode 1 januari 2018 – 31 december 2023 onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij examens die medewerkers aflegden tijdens interne en externe trainingen.

Uit het onderzoek binnen onze organisatie in Nederland is gebleken dat ook bij ons sprake is geweest van onregelmatigheden. In totaal gaat het om ca. 80 medewerkers, verspreid over een periode van 6 jaar. Daarnaast waren er ca. 20 medewerkers die kennis hadden van antwoord delen maar dit niet hebben gemeld (geen speak-up).

Bij iets meer dan 20 medewerkers zag de onregelmatigheid toe op de NBA kennistoetsen die verplicht zijn voor de certificering als controlerend accountant.

Dit gedrag past niet bij de waarden of de gedragscode van onze organisatie en had niet mogen plaatsvinden. We hechten veel waarde aan cultuur en professioneel gedrag, en daarom hebben we direct actie ondernomen en hebben we maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

We hebben disciplinaire maatregelen opgelegd aan de betrokken medewerkers en partners. Daarnaast hebben we de toetsings- en controleprocedures verbeterd, onderzoeken we de onderliggende oorzaken van dit gedrag en betrekken we onze medewerkers en partners actief bij interne gesprekken over integriteit en professionele cultuur.

De AFM heeft Forvis Mazars een boete opgelegd van € 446.000 omdat de onregelmatigheden onvoldoende zijn gesignaleerd of voorkomen. Gezien onze volledige medewerking aan het onderzoek, de maatregelen die inmiddels zijn genomen en het feit dat internetoetsen een relatief beperkte rol speelden binnen ons kwaliteitsstelsel, heeft de AFM de wettelijke boete gematigd. Forvis Mazars heeft de boete geaccepteerd en beschouwt daarmee het onderzoek als afgerond.”

