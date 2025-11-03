Bedrijf dat AI toepast, heeft meer toegevoegde waarde

Bedrijven die AI gebruiken zijn groter, investeren meer in ICT en vragen vaker patenten aan dan andere bedrijven. Ook hebben ze een hogere toegevoegde waarde, aldus het CBS.

Het bureau deed onderzoek naar het gebruik van AI, maar wil nog geen oorzakelijk verband leggen tussen AI-gebruik en omvang, investeringen en toegevoegde waarde. “Hier is meer onderzoek voor nodig.”

Van de bedrijven die in 2024 AI-technologieën gebruikten was 11% een grootbedrijf met 250 of meer mensen aan het werk. Bijna een kwart had 50 tot 250 mensen. Van de bedrijven die AI gebruiken is 65% klein (10 tot 50 mensen). Bedrijven die geen kunstmatige intelligentie inzetten, zijn overwegend (81%) klein; 3% is groot en 16% middelgroot. Van alle bedrijven samen investeert 5% meer dan € 200 miljoen in ICT. Van de bedrijven die vier of meer AI-technologieën gebruiken, is dat 20%.

Meer AI, meer toegevoegde waarde

Ondernemingen met 50 of meer werkzame personen die AI gebruikten in 2023, hadden vaker een hogere toegevoegde waarde dan bedrijven die dat niet deden. Ruim de helft van de bedrijven die AI toepassen, heeft een toegevoegde waarde van minimaal € 10 miljoen en 9% heeft een toegevoegde waarde van € 100 miljoen of meer. Bij bedrijven die geen AI gebruiken, heeft 39% een toegevoegde waarde van minimaal € 10 miljoen. Het aandeel bedrijven met een toegevoegde waarde van minimaal 10 miljoen euro is het hoogst voor bedrijven die drie of vier of meer AI-technologieën hanteren: respectievelijk 65% en 58%. Bijna een op de vijf bedrijven die drie technologieën gebruiken, heeft een toegevoegde waarde van € 100 miljoen of meer.

Accountants vaker bij de AI-gebruikers

De categorie advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening, waar ook de accountancy onder valt, is goed voor 20% van de bedrijven die vier of meer AI-technologieën gebruiken. Onder de gematigder AI-gebruikers (drie of minder technologieën) is het aandeel van deze groep ongeveer even groot. Bij de niet-gebruikers is het belang met 8% veel kleiner.