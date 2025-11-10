Home » Gouden munten en box 3: fiscus neemt standpunt in

Gouden munten en box 3: fiscus neemt standpunt in

Fiscaal, Nieuws

Kwalificeren ter belegging gehouden gouden munten onder de box 3-wetgeving met ingang van 1 januari 2023 als contant geld? Die vraag is beantwoord door de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst.

10 november 2025 door Accountancy Vanmorgen

Een belastingplichtige houdt ter belegging diverse binnenlandse en buitenlandse gouden munten. Een deel van de gouden munten heeft in de betreffende landen de status van wettig betaalmiddel, maar wordt in de regel niet als zodanig gebruikt. Dit omdat de marktwaarde van de gouden munten (veel) hoger ligt dan de nominale waarde.

Dat riep de vraag op of ter belegging gehouden gouden munten onder de box-3 wetgeving met ingang van 1 januari 2023 kwalificeren als contant geld als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001).

Het korte antwoord van de kennisgroep is nee. De ter belegging gehouden gouden munten kwalificeren niet als contant geld. Deze gouden munten behoren tot de vermogenscategorie ‘overige bezittingen’ voor box 3.

Het lange antwoord van de kennisgroep, inclusief beschouwing over de overwegingen bij dit standpunt, is hier te vinden.

Tags: box 3, kennisgroepstandpunt

Volg een van onze opleidingen

Cursus Box 2 en 3 in 2025: wat te doen met een miljoen?

  • 20 november 2025
  • Postillion Bunnik
  • Jeroen Knol
  • 4 PE-punten

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen