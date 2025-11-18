Administratief medewerkster fraudeerde 11 jaar, ABN AMRO niet aansprakelijk

ABN AMRO hoeft niet op te draaien voor de schade van meer dan een miljoen euro die het Hengelose bedrijf Distripoint Systemen leed door een frauderende administratief medewerkster. De rechtbank Amsterdam wijst de vordering van het assemblagebedrijf volledig af.

Volgens de rechter is niet gebleken dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden door de fraude, die meer dan elf jaar duurde, niet eerder te ontdekken. Distripoint moet de proceskosten van circa 18.700 euro betalen.

De civiele procedure tegen de bank volgde op een grootschalig intern fraudegeval bij Distripoint. Een administratief medewerkster wist daar tussen 2011 en 2022 ruim een miljoen euro aan bedrijfsgelden te verduisteren. De vrouw vervalste facturen van leveranciers en liet het geld overmaken naar haar eigen bankrekeningen bij ABN AMRO en naar rekeningen van een volleybalvereniging waar zij toegang toe had.

Nadat de fraude in 2022 aan het licht kwam, werd de werkneemster in september 2023 strafrechtelijk veroordeeld. Hoewel ze tot terugbetaling werd veroordeeld, is tot op heden maar een klein deel van het verduisterde bedrag voldaan: ongeveer 50.000 euro. Distripoint legt ook een deel van de verantwoordelijkheid bij ABN AMRO en stelde de bank aansprakelijk. Het bedrijf voert aan dat de bank de fraudesignalen had moeten oppikken.

Bancaire zorgplicht

In de rechtszaal betoogde Distripoint dat ABN AMRO tekort is geschoten in haar zorgplicht. De bank had volgens het bedrijf moeten ingrijpen omdat het betalingsverkeer van de medewerkster opvallend was. Ze ontving bij Distripoint een beperkt salaris. Dit bleek uit de maandelijkse overschrijvingen op haar bankrekening. Daarnaast boekte haar werkgever extreem veel hoge bedragen over naar haar rekeningen en die van de volleybalvereniging, zelfs rechtstreeks naar haar spaarrekening. De omschrijvingen van deze overboekingen betroffen veelal factuurnummers, wat duidt op zakelijke transacties. Volgens Distripoint had dit alles bij ABN Amro moeten opvallen, als de bank de rekeningen adequaat had gemonitord. Op grond van de op de bank toepasselijke wet- en regelgeving was de bank dat ook verplicht, betoogde Distripoint.

Geen subjectieve wetenschap van fraude

Maar de rechtbank volgde deze redenering niet. De rechtbank stelt voorop dat de bank niet gehouden is alle transacties op de bij haar aangehouden rekeningen volledig en op detailniveau te controleren. Dat zou ook niet kunnen zonder het maatschappelijke belang van een soepel lopend betalingsverkeer ernstig geweld aan te doen.

De bank is wel gehouden transacties te monitoren, maar op een meer globaal niveau, en met specifieke doeleinden, zoals het tegengaan van witwassen en terrorisme, of bijvoorbeeld het beschermen van particuliere beleggers, op grond van specifieke wet- en regelgeving. Voor zover dergelijke wet- en regelgeving al zou strekken tot bescherming van een derde zoals Distripoint – de bank betwist dat dit het geval is – geldt dat de door Distripoint genoemde concrete aanwijzingen bij dat type transactiemonitoring niet zijn opgevallen en ook niet hadden hoeven opvallen.

Distripoint heeft – zo oordeelt de rechtbank – tegenover de betwisting door de bank niet duidelijk gemaakt dat het hier zou gaan om extreme aantallen bankrekeningen of om extreme aantallen overboekingen, mede gelet op de periode van 11 jaar waarover de fraude zich heeft uitgestrekt. Ook kan het bedrijf niet worden gevolgd in haar stelling dat het gaat om opvallend hoge bedragen (€ 1.000,00 tot € 2.000,00 zijn geen hoge bedragen) of om vreemde betalingskenmerken/omschrijvingen (nummers zijn algemene veel voorkomende betalingskenmerken).

Dat een werkgever naast een maandsalaris nog andere bedragen overmaakt naar een werknemer is ten slotte ook niet zo bijzonder dat ABN Amro daarop had moeten aanslaan, ook niet als het gaat om een overboeking naar een spaarrekening. Dat is nog daargelaten dat het enkele feit dat Distripoint maandelijks een vast bedrag overmaakte onder waarschijnlijk de omschrijving ‘salaris’ niet zonder meer meebrengt dat de bank subjectieve wetenschap had van een dienstverband en het daarbij behorende salaris.

De conclusie is dat Distripoint niet voldoende heeft gesteld om aan te kunnen nemen dat de bank subjectieve wetenschap had van serieuze aanwijzingen voor fraude. De bank was dus naar het oordeel van de rechtbank niet gehouden om tot actie over te gaan en is niet aansprakelijk voor de schade die Distripoint door toedoen van de werkneemster heeft geleden. De vorderingen van Distripoint worden dan ook afgewezen.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2025:7316