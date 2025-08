Borden staan te ver weg: vrouw hoeft Amsterdamse parkeerbon niet te betalen

Je zou het wereldvreemd kunnen noemen als je denkt dat je in Amsterdam gratis kunt parkeren. Toch hoeft een vrouw die haar auto zonder betalen in Buitenveldert neerzette, haar boete van de rechter niet te betalen.

De vrouw stond op donderdag 16 januari om 16:25 geparkeerd op de locatie Buitenveldertselaan in Amsterdam-Zuid. Daar geldt betaald parkeren. De parkeercontroleur is langsgekomen en zag dat de vrouw niet betaald had. Ze kreeg een parkeerbon.

De vrouw is het niet eens met de boete, want zij stelt dat niet voldoende duidelijk is dat er op de strook waar zij heeft geparkeerd sprake is van betaald parkeren. Zo ontbreken er borden en parkeerapparatuur langs de aanrijroute naar de parkeerplaats en op de parkeerstrook zelf. Ze dacht daarom dat zij niet hoefde te betalen.

Hoefde er niet bedacht op te zijn

De rechter gaat de gangen van de vrouw na: die is vanaf de VU via de Buitenveldertselaan richting Amstelveen gereden en is vervolgens de ventweg opgereden, die begint op de laan ter hoogte van waar zij heeft geparkeerd en over een afstand van een kilometer parallel loopt aan de rechterkant van de Buitenveldertselaan. Op de afgelegde route staan inderdaad geen borden die aanduiden dat sprake is van betaald parkeren en geen parkeerapparatuur. “De rechtbank is het met eiseres eens dat onvoldoende duidelijk is dat op de betreffende parkeerplek parkeerbelasting verschuldigd is, nu zij daarop ook niet bedacht had hoeven zijn.”

Borden en automaat staan te ver weg

De heffingsambtenaar brengt daartegen in dat vlakbij de parkeerplaats in de straat Radboud een parkeerautomaat is geplaatst. Daarnaast staan in de omgeving ook borden die aangeven dat sprake is van betaald parkeren. Maar de rechter vindt dat niet duidelijk genoeg: de straat is bereikbaar door vanaf de Buitenveldertselaan rechtsaf te slaan tussen woontorens door. De straat loopt daarna door naar links en naar rechts. “Die parkeerautomaat staat naar het oordeel van de rechtbank op een te grote afstand van de plaats waar eiseres heeft geparkeerd. De parkeerautomaat is ook niet zichtbaar vanaf de parkeerplek. Verder stelt de rechtbank vast dat achter de twee grote woontorens en niet zichtbaar vanaf de parkeerplek, in het achter de woontorens gelegen woonwijkje weliswaar twee borden staan, maar dat deze borden ook weer een heel stuk verderop staan van de plaats waar eiseres heeft geparkeerd.”

Daarom oordeelt de rechter dat de heffingsambtenaar niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan. “In dit geval doet zich niet de situatie voor dat omtrent de verschuldigdheid van parkeerbelasting geen misverstand kan bestaan. Hoewel de rechtbank begrijpt dat niet in elke straat in Amsterdam een parkeerautomaat of bord ‘betaald parkeren’ kan staan, is de rechtbank van oordeel dat plaatsing van een bord, bijvoorbeeld aan het begin van de ventweg, met daarop een pijl in de richting van de achter de woontorens geplaatste parkeerautomaat, hier de benodigde duidelijkheid wel had kunnen bieden.”

De vrouw hoeft de boete niet te betalen.

Rechtbank Amsterdam, 30 juli 2025