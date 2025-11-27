Investeringsmaatschappij CNBB zet vol in op het uitbouwen van Yoda, de formule van administratie- en advieskantoren die voorheen werkten onder oamkb-vlag. Eigenaar Arco van Nieuwland doet dat nadrukkelijk niet voor de korte termijn: ‘Wij runnen het bedrijf alsof we het nog honderd jaar bezitten.’

Aan de start van Yoda is een roerige periode voorafgegaan, maar daarover later meer. Want CNBB-eigenaren Arco van Nieuwland en Lucas Brentjens hebben een prominente rol gespeeld in het ontwikkelen van boekhoudsoftware in Nederland. Samen waren ze oprichters van Yuki en Van Nieuwland stond in de jaren tachtig aan de wieg van Exact. Zelf wil hij daar niet al te veel bij stilstaan. Hij noemt het in 2020 aan Visma verkochte Yuki inmiddels een ‘historisch wapenfeit waar ik met trots op terugkijk’. Ook bij het succesverhaal van Exact – in 2014 gekocht door Apax en inmiddels in andere private equity-handen – wil hij niet te lang blijven hangen: “Exact is gestart in de tijd dat er nog niet eens internet was. Das war einmal, al blijft het mooi om te zien dat het nog steeds een fantastisch bedrijf is.”

Sector ingerold

Samen met Brentjens richtte Van Nieuwland na de overname van Yuki CNBB op, waarmee ze zich vooral richten op het investeren in softwarebedrijven. Toch was daar twee jaar terug opeens de deelneming in franchisecollectief oamkb. “Binnen Yuki hadden we met Yaarwerk al een administratiekantoor dat fungeerde als flagship store. Dat hebben we overgenomen en zo zijn we verder de sector ingerold.”

Yaarwerk vormde als zelfstandig kantoor de basis voor de buy-and-buildstrategie die CNBB voor ogen had in de sector. “In 2023 kwamen we oamkb-oprichter Pascale Petiet tegen en zij had een goed platform om onze consolidatie vorm te geven. Kantoren konden snel worden aangehaakt en geautomatiseerd. De twee jaar daarna hebben we vrij agressief kantoren overgenomen: in totaal zo’n vijftien. Het ging voornamelijk om oamkb-franchisenemers. Er kwamen steeds grotere kantoren op ons pad”, schetst investmentmanager Diedert Brentjens hoe de deelname tot stand kwam.

Snelle groei – rustige consolidatie

De trein was goed op stoom, maar kwam eerder dit jaar tot stilstand toen Pascale Petiet vrij plotseling vertrok. De oamkb-franchisenemers gingen toen verder als coöperatie en de kantoren die CNBB inmiddels had overgenomen, bleven over. Wat was er nu precies gebeurd? Van Nieuwland: “We hebben er samen hard aan gewerkt de organisatie uit te bouwen, met dezelfde visie op de markt. Qua uitvoering zaten we alleen niet altijd op één lijn. Wij proberen het managementteam altijd vrijheid te geven in het uitvoeren van de strategie, maar we hadden toch veel discussies en kwamen er niet uit. Dat leidde tot haar vertrek.”

Volgens Van Nieuwland leek de franchiseformule eerst goed te passen in de buy-and-buildplannen. “Naarmate we verder in de executie kwamen, bleek dat veel lastiger dan we dachten. Wij hebben er toen voor gekozen de visie weliswaar te handhaven, maar de strategie om daar te komen te veranderen. We zijn het rustiger aan gaan doen en zijn ons op minder kleine kantoren gaan richten. De overschakeling naar de softwareplatformen van Yuki en Exact, waarvoor wij hebben gekozen, heeft impact op werknemers, klanten en systemen. Daarvoor is meer tijd nodig dan we eerder dachten.”

Rustig aan doen, is dat niet atypisch voor een PE-partij met een groeistrategie? Diedert Brentjens vindt van niet: “Wij zijn van oorsprong een traditionele investeerder die een mooi bedrijf wil bouwen, maar ook dingen niet te snel wil doen. Ik vind zelf de kritiek niet terecht dat PE per se altijd heel snel wil gaan. De grootste partijen in accountancy die nu in handen zijn van PE hadden al een groot platform, dus de basis ligt er al. Bij ons ging het anders: we begonnen met meerdere kantoren die we moesten samenbrengen. Dat wilden we weloverwogen en gebalanceerd doen.”

Splitsing in overleg

De afsplitsing van de oamkb-franchisenemers met een eigen coöperatie is in overleg tot stand gekomen, legt Van Nieuwland uit. “Samen met de franchiseraad hebben we overlegd wat we gingen doen. Er was namelijk een splitsing ontstaan tussen onze eigen kantoren en de franchisenemers. Dat waren over het algemeen wat kleinere kantoren en die hebben andere behoeftes dan onze vestigingen. Het werd daardoor moeilijk beide groepen goed te bedienen. Dat leidde tot het besluit uit elkaar te gaan. Bovendien was de naam oamkb van toepassing op eigen vestigingen én franchisenemers en dat was niet altijd duidelijk voor de buitenwereld.”

Nieuw management

De kantoren van CNBB zijn nu verdergegaan als Yoda, vernoemd naar het wijze personage uit Star Wars. Van Nieuwland: “We zitten in een transformatiefase. We werken nu aan de naamsbekendheid. In de zomermaanden hebben we een nieuw managementteam geïnstalleerd onder leiding van Hans Scholten, voormalig ABAB-bestuurslid. Wij denken dat een andere naam beter werkt als je een wat bredere scope wilt hebben in de markt. Het was een hele operatie, maar alles is nu omgelabeld. We zijn nu druk bezig dat in algemene uitingen door te voeren.”

Werk in uitvoering dus, maar wel op een solide platform. “We hebben geleerd dat we liever kantoren aankopen die iets langer zelfstandig kunnen opereren en niet meteen hoeven te worden geïntegreerd. Daarvoor moet je de tijd kunnen nemen. We hebben het platform verder vormgegeven, zoals met gelijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen, waarmee we concurrerend zijn in de markt. We hebben van Yoda één groep gemaakt.”

Van Nieuwland en Brentjens vinden het beeld van PE dat onschuldige accountantskantoren opslokt, wat negatief. “Kleine kantoren krijgen het moeilijk om mee te gaan in de volgende automatiseringsgolf. Wij denken dat PE nodig is om schaal te creëren en om te kunnen investeren in innovatie en concurrerende arbeidsvoorwaarden. Er is veel vergrijzing, dus er zijn nog steeds veel mensen die hun kantoor willen verkopen. Wij zijn daar niet negatief over, we denken alleen dat PE nodig is in deze markt.”

AI

De opkomst van AI wordt als een bedreiging gezien voor de samenstelpraktijk. Maar tegelijk biedt dat ook kansen, zegt Brentjens. “Het basiswerk kan zeker worden geautomatiseerd. Als accountant gaan we veel meer toegevoegde waarde leveren bovenop de cijfers. We gaan naast ondernemers staan om ze te helpen financieel sterker te worden.” Accountants gaan niet verdwijnen, maar hun gereedschapskist wordt twee keer zo geavanceerd als die nu is, stelt Van Nieuwland. “De accountant blijft nodig als expert om die gereedschappen goed te kunnen inzetten. Over investeren, afschrijven of fiscale zaken kun je met AI al veel antwoorden vinden. Ook denk ik dat we al best veel advisering doen met ondersteuning van AI, maar het is voor een ondernemer wel moeilijk de juiste prompt te vinden. De adviseur zal daarin juist heel vaardig moeten zijn. Ik zou niet zo bezorgd zijn om banenverlies, maar er zal wel een verschuiving komen.”

Private equity onderbediend

Ook administratiekantoren houden bestaansrecht, denk alleen maar aan de aanhoudende regeldruk vanuit de overheid waarmee ondernemingen te maken hebben. “Daarvan zal het administratiekantoor als trusted party veel extra werk krijgen. We hebben natuurlijk niet in deze sector geïnvesteerd omdat we er geen perspectief in zien”, zegt Van Nieuwland. “Het is een sector met gezonde marges, repeterende omzet, een hoge klantretentie en groeimogelijkheden.”

Snel groeien en dan cashen, daarop zit CNBB niet te wachten. “Daar hebben we niks aan. Wij maken extra rendement als we een rendabel en bloeiend bedrijf kunnen opleveren aan een koper. Mijn ervaring is dat PE veel waarde toevoegt en dat de markt van PE in Europa nog steeds onderbediend is. Grote innovaties, zoals je die ziet in de VS en China, komen voor een groot deel voort uit private equity. Risico en rendement gaan altijd samen. Ik zou wel wat meer waardering willen zien voor PE, want dat maakt het verschil in een economie. Daarmee wil ik niet zeggen dat alles in PE geweldig gaat, zoals er altijd goede en minder goede ondernemers zijn.”

Besluiten in samenspraak

Terug naar Yoda: hoe groot is de bemoeienis van CNBB met de operationele gang van zaken? “Wij geven het management van Yoda vrijheid. Maar we hebben wel een visie op strategie en uitvoering. Besluiten worden in samenspraak genomen. Wij proberen het bedrijf te runnen alsof we het nog honderd jaar bezitten. Dat betekent niet dat we nog honderd jaar aandeelhouder zijn. Maar we hebben geen externe aandeelhouders die een cyclus van zeven jaar hanteren; wij zijn meer een family office. We hebben niet de druk om binnen een bepaalde termijn rendement te maken.”

Maar uiteindelijk zal er een uitstapmoment volgen, erkent Van Nieuwland. “We zullen op termijn wel een afweging gaan maken of de tijd rijp is voor een volgende aandeelhouder. En die afweging heeft dan meer te maken met het management en de overige aandeelhouders die hun spaarpot in het bedrijf hebben zitten. In dit geval denk ik dat er in de aard van de operatie wel een bepaalde horizon aan ons aandeelhouderschap zit. Maar we proberen te voorkomen dat we een onderneming doorlopend aan het klaarmaken zijn voor verkoop. In die honderd jaar komt er vast wel een andere aandeelhouder, maar dat is een apart vraagstuk.”

Slag maken in software

CNBB kijkt naar investeringen in AI-toepassingen in de sector. “Wij denken bijvoorbeeld dat salaris-administratie voor Yoda een waardevolle component kan zijn vanwege het repeterende karakter.” Brentjens en Van Nieuwland kijken bovendien ook naar het opzetten van een bedrijf dat zich richt op AI-toepassingen in de administratiesector. Van Nieuwland: “Ik was wel wat teleurgesteld in het tempo waarmee Exact en Yuki kantoren bedienen met innovatieve oplossingen. Dus dan moeten we het zelf doen.”

Tekst: Rob van de Laar