HET JAAR VAN (3): “Als toezichthouder wil ik minder zenden en meer doorvragen”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Arnold Pureveen, afdelingshoofd Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving bij de AFM.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Mijn eerste marathon in Amsterdam dit najaar 2025: hét bewijs dat je met discipline, een gelletje op zijn tijd en een klein beetje zelftoezicht en discipline verrassend ver komt, zelfs als je benen “out of control” zijn. De laatste kilometers langs de Nederlandsche Bank en de AFM dacht ik: ‘toezicht is óók doorlopen als het schuurt, maar wel met oog voor risico’s en herstel’. In mijn rol bij de AFM herken ik dat: ‘koersvaste richting op verbeteren en borgen kwaliteit en vertrouwen’. En ja: in april 2026 loop ik na 6 maanden de Marathon van Rotterdam, als geboren en getogen Amsterdammer noem ik dat maar ‘een beheerste blootstelling aan nieuwe risico’s en uitdagingen, met een flinke mentale tegenwind’.

Wie leerde jou in 2025 een belangrijke les?

Van de sector zelf, in de vele gesprekken waarin ik merkte dat “actief luisteren om te begrijpen” meer oplevert dan nóg een slide met “key takeaways”. Als toezichthouder wil ik minder zenden en meer doorvragen: als iemand zegt “het gaat intern bij ons prima”, vraag dan: ‘waarop baseer je dat en wat zie je mogelijk dan níet?’ Het is als een marathon: je stuurt niet op een eindtijd alleen, maar ook op je tempo, hartslag en signalen, vóór je ‘de man met de hamer uiteindelijk ook tegenkomt’. ‘Goede oordeelsvorming begint met een kritische basishouding en echte nieuwsgierigheid’, dat was mijn belangrijkste les dit jaar.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Evenwicht tussen technologie, met AI als tempoversneller en soms ook als stoorzender, én het borgen van gedrag en cultuur binnen de sector. Laat systemen het repeterende routinematige werk doen, dan blijft er meer ruimte voor verificatie hiervan, professionele twijfel en menselijke oordeelsvorming: precies waar kwaliteit wordt gemaakt en getoetst. Vanuit mijn rol bij de AFM zeg ik erbij: AI is geen automatische piloot. “Niet blind vertrouwen op het algoritme blijft de kern”; je moet weten wat erin gaat, wat eruit komt en waar het kan ontsporen. Wie in deze ontwikkeling stilvalt, wordt in de bocht ingehaald door het startvak AI met PE en weet ‘die lopen mogelijk verrassend snel naar de finish’.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2026?

Grote kansen liggen in assurance op niet-financiële informatie: duurzaamheid, datakwaliteit, governance, AI-assurance en gedrag & cultuur. De samenleving vraagt om onafhankelijke geloofwaardigheid & zekerheid in een wereld vol ruis en dashboards. De accountant kan de ‘vertrouwensfunctionaris 2.0’ zijn, mits de kwaliteitslat hierbij evenredig mee omhoog gaat. Voor ons als AFM betekent dit: ‘scherp toezien op stelsel, beheersing en uitvoering en hierbij ook meer steunend op de kwaliteit van de interne governance binnen de sector en de verschillende kantoren. Zie het als een nieuw parcours: met minder vlak asfalt, meer bruggen en meer wind. Wie daarop regelmatig traint, loopt de wedstrijd niet alleen uit, maar loopt vóórop en biedt zijn werknemers prachtige perspectieven en uitdagingen, om zich ook te ontwikkelen tot ‘de echte professionals van de toekomst’.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2026 jouw beste wensen en waarom?

Mijn beste wensen gaan naar iedereen in de accountancysector, die elke dag aan kwaliteit en vertrouwen werken, kantoren én haar professionals. In mijn rol bij de AFM wil ik met mijn afdeling van circa 100 medewerkers graag ‘de kritische vriend’ zijn: soms vervelend eerlijk, maar met hetzelfde doel: ‘vergroten en borgen van het publiek vertrouwen’. En als vertrouwen bewust wordt geschaad, dan schakelen we van aanmoedigen met prikkels over naar ‘strikt handhaven’. Dat is geen eindsprint uit enthousiasme, maar noodzakelijk om het parcours en de wedstrijd eerlijk te houden. Samen een marathon lopen betekent niet ieder in hetzelfde tempo, maar wel allen met dezelfde regels, geborgd in een hierbij passend (voorbeeld)gedrag en cultuur. En als het hierbij nodig is, elkaar ‘af en toe als prikkel’ eraan herinneren ‘waarom we ooit zijn gaan hardlopen en deze marathons zijn gaan doen’.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Door vernieuwers die durven experimenteren, fouten erkennen en hiervan aantoonbaar leren, ook zichtbaar richting het interne en externe toezicht. Ik zie kantoren die uitdagende stappen zetten met data en AI en daarbij niet doen alsof het in één poging allemaal perfect was. Dat inspireert, omdat echte innovatie zelden zonder ‘blauwe plekken krijgen’ is. Ofwel in toezicht-termen: ‘transparantie over beheersing en verbetermaatregelen is waardevoller dan cosmetische perfectie’. Het is als marathontempo: je kunt 30 km doen alsof het makkelijk is, maar rond 35 km blijkt eerst wie echt getraind heeft en ondanks kleine pijntjes beheerst en verantwoord kan blijven presteren óf wie vooral veel woorden heeft gebruikt zonder concrete daden te kunnen laten zien.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2026?

In privé met zeker 6 keer per week blijven doortrainen voor de Marathon in Rotterdam in april 2026 en de geleerde lessen van het lopen in Amsterdam toepassen: dus met iets minder Amsterdamse bravoure, iets meer pacing en een gelletje vóórdat ik denk dat ik ’m nodig heb in plaats van daarna. Dit gericht om op ‘een uitdagende sub 4 uur’ uit te gaan komen.

Beroepsmatig, samen met de sector het vertrouwen verder vergroten en borgen, met meer extra focus op het evenwicht tussen kwaliteit, technologie én de hierbij passende elementen van gedrag & cultuur. Vanuit mijn rol bij de AFM wil ik helder blijven uitleggen waarom en wat we doen, zodat toezicht geen “angstige black box” is. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, dus elke dag opnieuw ‘de veters strikken voor een trainingsronde, ook al ligt er sneeuw, regent het of waai je bijna weg’.

Mijn ambitie in 2026 is een mooie PR op de Marathon én een mooie PR met de sector in het ontwikkelen en borgen van het vernieuwde fundament van passend gedrag binnen de kantoren, als randvoorwaarde voor de toekomstige ontwikkeling naar de uitdagende rol van ‘de accountant van morgen als de vertrouwensfunctionaris 2.0’.