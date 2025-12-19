HET JAAR VAN (5): “Ik wens de sector toe dat kwaliteit, onafhankelijkheid en menselijkheid leidend blijven, ook als de druk toeneemt”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Marco Rooks, oprichter en eigenaar van NXT LVL Accountants.

Wie leerde jou in 2025 een belangrijke les?

De gesprekken met ondernemers hebben mij dit jaar veel gebracht. Steeds opnieuw bleek hoe krachtig focus, passie en eenvoud zijn. Ondernemers die durven kiezen voor wat hen energie geeft en zaken niet onnodig ingewikkeld maken, komen verder en maken meer impact. Die manier van denken werkt door in mijn dagelijkse praktijk. Zowel in het uitvoeren van controlewerkzaamheden als in het verder bouwen aan de organisatie helpt het om scherp te blijven: wat voegt echt waarde toe en wat leidt af? Uiteindelijk maak je het verschil door te doen.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Binnen de accountancy zijn consolidatie in de markt en verdere digitalisering bepalend. Beide bieden kansen, maar vragen ook om duidelijke keuzes. Deze ontwikkelingen leggen druk op mensen en processen en brengen risico’s met zich mee voor kwaliteit en onafhankelijkheid. Juist daar ligt de kern van het vak en de maatschappelijke rol van de accountant. De uitdaging is om, ook in een schaalvergrotende omgeving met nieuwe eigendoms- en financieringsstructuren, vast te blijven houden aan vakmanschap, menselijkheid en professioneel oordeel. Dat vraagt om aandacht, verantwoordelijkheid en leiderschap.

Wat wens je de accountancysector toe?

Wat de sector nodig heeft, is blijvende aandacht voor kwaliteit, menselijkheid en vakmanschap. In een wereld waarin snelheid en schaal lonken, vraagt het moed om niet alleen op volume te sturen. Het gesprek over onafhankelijkheid en toegevoegde waarde moet blijvend gevoerd worden, ook als dat soms schuurt. Duurzaamheid hoort daar vanzelfsprekend bij, niet als extra verplichting maar als onderdeel van goed ondernemerschap. Wat wens ik de sector toe? Dat we de ruimte blijven nemen om keuzes te maken die passen bij het vak. Dat kwaliteit, onafhankelijkheid en menselijkheid leidend blijven, ook als de druk toeneemt. Alleen zo blijft accountancy een beroep waarin professionals met overtuiging, plezier en trots werken.

Wat moeten we in 2026 echt anders gaan doen?

Meer werken vanuit context in plaats van standaardwerkprogramma’s zou veel opleveren. Wat speelt er bij de ondernemer, in zijn of haar sector, op dit moment? Daar begint het vak. Het vraagt dat we het vertrouwen in ons professioneel oordeel weer centraal stellen, in plaats van alles te benaderen vanuit checklisten en regels. Onze professie vraagt daarbij om meer eigenaarschap: proactief handelen en helder toelichten wat we doen en waarom. Dat vraagt om focus, bewuste keuzes en het lef om ook dingen los te laten. Uiteindelijk leidt dit tot betere kwaliteit en hogere toegevoegde waarde. Het kan echt anders.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2026?

De grootste kansen liggen in het slimmer organiseren en werken, met kwaliteit als vertrekpunt en oog voor de lange termijn. Voor 2026 liggen hier duidelijke zakelijke kansen om kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid te verbinden. Door technologie, data én onze eigen kennis en ervaring gericht te benutten, ontstaat sneller inzicht en meer ruimte om aandacht te geven aan wat echt relevant is. Ondernemers zoeken daarbij geen extra rapportages, maar overzicht, zekerheid en een sparringpartner die meedenkt. Ook internationale samenwerking en een andere inzet van talent bieden kansen voor duurzame groei. Wie durft te investeren in innovatie én mensen, bouwt niet alleen aan efficiëntie, maar ook aan duurzame kwaliteit en toekomstbestendigheid.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Inspiratie ontstaat bij ons vaak aan de keukentafel. Onze dochter (18) vertelt met passie en plezier over haar PABO-stages op de basisschool en de ontwikkeling van kinderen. Onze zoon (15) is een ondernemende DJ en organiseerde zijn eigen dance event tijdens Amsterdam Dance Event. Hun focus en enthousiasme zijn aanstekelijk. Ze laten zien hoe krachtig het is om te doen waar je energie van krijgt en te werken vanuit overtuiging, niet vanuit moeten. Dat werkt door, zowel privé als professioneel.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2026?

Voor 2026 ligt de focus beroepsmatig op blijven innoveren en optimaliseren. De verdere ontwikkeling van het team, het trainen van onze digitale assistent ‘Isa’ en het opzetten van een internationale hub in Zuid-Afrika zijn daarin belangrijke stappen. Het doel is om kwaliteit, talent en samenwerking duurzaam te verbinden. De 4-daagse werkweek speelt daarin een belangrijke rol: niet als doel op zich, maar als bewuste keuze om focus, eigenaarschap en werkplezier te vergroten. Privé wil ik blijven doen waar ik energie van krijg, met voldoende ruimte voor gezin, ontspanning en plezier. Die balans is voor mij geen bijzaak, maar een voorwaarde voor professioneel succes.