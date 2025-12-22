FTM: Stellantis weer grootste belastingontwijker

Door Nederland stroomt zo’n € 5.000 miljard zonder dat er belasting over wordt betaald. De 25 grootste belastingontwijkers nemen samen (gerekend over 2024) € 846 miljard daarvan voor hun rekening, becijferde FTM, en dat is 14% minder dan in 2023.

Belastingvoordelen spelen officieel geen rol

In de lijst staan bedrijven als Netflix, Uber en Ikea, die (op papier) bijna alles vanuit Nederland doen. Farmaceut Pfizer laat alle winst buiten de VS door een Nederlandse cv stromen. Volgens deze bedrijven speelt fiscaliteit geen rol bij de keuze om vanuit Nederland te opereren. Belastingvrij doorstorten van rente, royalty’s en dividend of de deelnemingsvrijstelling zijn dus naar eigen zeggen geen factoren die de beslissingen van deze grote bedrijven beïnvloeden.

De top 5

Stellantis, het fusiebedrijf van Fiat Chrysler en PSA (Peugeot, Citroën, Opel), is met € 157 miljard omzet de grootste, met een nettowinst van € 5,5 miljard waar geen 25,8% vennootschapsbelasting over wordt betaald. Stellantis streept winst weg tegen kosten elders.

Mijnbouwer Aramco (€ 71 miljard) profiteert van de talrijke belastingverdragen die Nederland heeft met olie- en gasrijke landen. Medewerkers op een kantoor in Den Haag verzorgen projectmanagement en andere ondersteuning en kunnen daarvoor een vergoeding vragen aan werkmaatschappijen in andere landen, waarmee heen en weer wordt geschoven.

Het Europese Airbus (€ 69 miljard) heeft de holding in Nederland zitten en zou tussen 2008 en 2015 in zestien landen steekpenningen hebben betaald in ruil voor orders. Nederland kwam niet in actie, het buitenland wel. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS wisten daarmee een schikking van € 3,6 miljard te bereiken. Het enige wat er in ons land gebeurde, was het indienen van een tuchtklacht door de AFM tegen de voormalig accountant van Airbus, toen werkzaam bij EY.

Handelaar in graan en andere agrarische producten Louis Dreyfus (€ 47 miljard) gebruikt Nederland onder andere om obligaties uit te geven. De inkomsten van de holding bedragen € 679 miljoen, die vanwege de deelnemingsvrijstelling bijna niet worden belast.

Het wereldwijde computerbedrijf Dell (€ 43 miljard) stuurt vanuit Nederland inkomsten door naar Singapore, waar het onder een speciaal belastingregime valt. De Nederlandse bv kan gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling.

Bekijk de hele top 25 op FTM.nl