HET JAAR VAN (6): “Ophouden met doen alsof accountancy om de audit draait”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Arnout van Kempen, directeur compliance & risk bij aaff.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Prive is dat toch wel het feit dat onze oudste zoon zijn vriendin een aanzoek heeft gedaan. We krijgen een schoondochter! Zakelijk was 2025 het jaar waarin ik voor het eerst in mijn werkzame leven een eigen team, een afdeling compliance & risk, mocht formeren. Bij aaff, waar ik in december 2024 begon als compliance & risk officer. Geen gebaande paden, maar we krijgen alle kans om een echte monitoringrol op te zetten, dienstbaar aan de organisatie, dienstbaar aan de collega’s en met veel ruimte voor een eigenzinnige visie op het compliancevak.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

PE? AI? Niet echt, hoe belangrijk ook. Wat mij betreft is de belangrijkste ontwikkeling de generatie-overgang. Zoiets gaat geleidelijk en ik weet ook niet waar je precies de grenzen kan leggen, maar ik heb wel het gevoel dat 2025 het jaar is waarin het onmiskenbaar werd. De babyboomers en GenX is nog niet verdwenen, maar je ziet heel duidelijk de opkomst van met name de Millenials in sturende, bepalende, rollen en posities komen. Ook al zitten de besturen nog vol GenX, je merkt het op de werkvloeren, in gesprekken, in onze cultuur. Millenials domineren steeds meer.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens de sector een groeiend zelfbewustzijn toe. Een hernieuwd zelfvertrouwen, durven uitgaan van eigen kracht en eigen deskundigheid. Trots op het eigen vak en op de betekenis van het eigen vak voor de economie en samenleving. En, als het even kan, een versterking van de eigen kennis van beroepsregels en vaktechniek, en iets minder het oor laten hangen naar wat van buiten lijkt te worden opgelegd.

Wat moeten we in 2026 echt anders gaan doen?

Waar we echt mee moeten ophouden is doen alsof accountancy om de audit draait, en samenstel en advies als een soort tweederangs accountantswerk zien. Het is natuurlijk wat genuanceerder, maar ik vind de focus vanuit overheid, beroepsorganisatie, pers, enzovoort enzovoort, op de controlepraktijk soms echt onbegrijpelijk en ernstig onterecht. Niet dat ik het wil omdraaien, assurance is ook een belangrijke functie van accountants. Maar het belang van de samensteller en de adviseur is enorm. Alleen al de term “aan assurance verwant” vind ik vrij stuitend. Alsof assurance de maatstaf aller dingen is.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Er zijn allerlei dingen waarmee je kan opladen. Een paar van mijn favorieten zijn programmeren op mijn stokoude computers, gamen op mijn gloednieuwe en zwaar over the top computer, en het bouwen van LEGO sets. Ja, kinderspeelgoed, het zal best. Maar het is echt bijna meditatief, om een flinke set in elkaar te zetten. En als niets anders helpt, is mijn mentale paracetamol het bekijken van de film Gettysburg. Inmiddels ken ik die film uit mijn hoofd, al zeker tien, twintig keer gezien.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2026 jouw beste wensen en waarom?

Mijn beste wensen voor 2026 gaan naar paus Leo XIV. Hij erft een Kerk die onder Johannes Paulus II en Benedictus XVI een behoorlijk conservatieve koers vond, en worstelde met enorme misbruikschandalen, en die onder Franciscus een radicale andere kant op ging, waaruit behoorlijke verdeeldheid ontstond. Leo XIV richt zich sterk op herstel van de eenheid van de Kerk, op synodaliteit, en op het bevorderen van vrede. Dat lijkt me een programma dat goede wensen verdient.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2026?

Mijn zakelijke doel voor 2026 is misschien wat ambitieus, maar een beetje ambitie mag wel lijkt me: eind 2026 ervaren de RvB en RvC van aaff en het Bestuur en de RvC van aaff audit & assurance, dat het Compliance & Risk Office een onmisbare bijdrage levert aan het op koers houden van het schip op weg naar de strategische doelen van de organisatie. Collega’s herkennen onze bijdrage aan een veilige organisatie waarin we met elkaar leren, ontwikkelen en elkaar opvangen als er eens wat mis gaat.