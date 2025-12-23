HET JAAR VAN (7): “Ik voel nu al dat in samenwerkingen veel meer waarde zit dan in concurrentie”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rond de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Daniel Huntjens, die met zijn compagnon Mark Driessen dit najaar audit only-kantoor Nexum Accountants opstartte.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Het afgelopen jaar is heel bijzonder geweest. Samen met mijn gewaardeerde compagnon Mark Driessen hebben we een mooie ambitie gerealiseerd, namelijk het opstarten van een eigen accountantsorganisatie met een Wta-vergunning. Begin oktober zijn we hiermee in de publiciteit getreden, en we hebben de eerste twee maanden gebruikt om ons netwerk uit te breiden en een hoop inspirerende personen te ontmoeten. Dit is heel enerverend en interessant om te ervaren.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Bij het groter worden van kantoren als gevolg van consolidatieslagen, in combinatie met verdere automatisering en standaardisatie, heb ik de indruk dat het persoonlijk contact en de individuele aanpak soms naar de achtergrond verdwijnen. Dat is heel jammer aangezien ik van mening ben dat je als accountant er voor de ondernemer moet zijn. Als controlerend accountant houdt dat in de klant of ondernemer meenemen in de gedachtegang, zodat er meer begrip en vertrouwen ontstaat voor het controleproces.

Wat wens je de accountancysector toe?

Dan zou mijn antwoord zijn: ‘samenwerking’. Er wijzigt veel en het wijzigt snel. Ik kan me voorstellen dat dit voor huidige of toekomstige accountants misschien onzekerheid opwekt. Van de andere kant leidt dit tot dynamiek die ons vak ontzettend interessant maakt. Hierin is het denk ik belangrijk om de ontwikkelingen binnen de sector te bespreken en samen te werken om na te gaan hoe we er mee om gaan. Alleen ben je alleen, maar als gemeenschap ben je veel sterker. Ik voel nu al dat in samenwerkingen veel meer waarde zit dan in concurrentie.

Wat moeten we in 2026 echt anders gaan doen?

Persoonlijke aandacht en betrokkenheid is iets waar de sector vooruitgang mee kan boeken. Dit zorgt naar mijn mening voor vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in de sector. Daarnaast is dat ook iets waarmee je op een oprechte manier de organisatie leert kennen. Dit helpt in het tijdig signaleren en anticiperen op belangrijke ontwikkelingen bij organisaties.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Als jonge vader vind ik het fijn om er met mijn gezin op uit te trekken. In Zuid-Limburg woon ik dicht bij het Heuvelland en de Belgische en Duitse grens. Dat zijn mooie gebieden om op te zoeken. Daarnaast vind ik het fijn om te sporten zoals (indoor) wielrennen. Daarmee blijf ik fit en dat geeft me iedere dag voldoende energie om te doen wat ik wil doen.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2026 jouw beste wensen en waarom?

Allereerst mijn compagnon Mark. Ik geloof erin dat we grote stappen gaan zetten in 2026 en daar wens ik ook hem succes en balans in toe. We hebben discussies die hard zijn op de inhoud, maar zacht op de persoon, en dat geeft plezier. Dat leidt tevens tot heel goede en afgewogen uitkomsten en een vruchtbare samenwerking. Tot slot wil ik speciale wensen uitbrengen naar mijn vrouw Lisa. Ik ben dit avontuur gestart, en zij mag van de ervaring meegenieten. Ik ben heel dankbaar naar haar als luisterend oor, maar ook als tegenpool als ik misschien niet altijd bij het rechte eind zit.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2026?

Privé stel ik mijzelf als doel om de balans te behouden. Met het opstarten van een nieuwe organisatie komt veel op je af. Gelukkig zijn we met twee personen en kunnen we elkaar in de gaten houden. De balans behouden stelt mij in staat om ook zakelijk op hoog niveau te kunnen presteren. Beroepsmatig wil ik samen met Mark onze accountantsorganisatie verder uitbouwen tot een betrouwbare en innovatieve speler in de audit-only markt.