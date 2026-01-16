KvK: groei aantal bedrijven stagneert, veel zzp’ers gestopt

De groei van het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland was in 2025 historisch laag. Op 1 januari 2026 stonden in totaal 2.599.668 vestigingen ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Dat is een stijging van slechts 1% ten opzichte van een jaar eerder (2.579.735), de laagste groei in jaren.

De onderliggende dynamiek laat een duidelijke verzwakking zien. Het aantal starters daalde in 2025 met 10% ten opzichte van 2024, terwijl het aantal stoppers met 18% toenam. In alle sectoren nam het aantal opheffingen toe. Vooral onder zzp’ers was de beweging sterk: het aantal stoppers steeg daar met 19%, terwijl het aantal starters met 13% afnam.

Opvallend is dat het aantal faillissementen juist daalde. In 2025 werden 21% minder faillissementen uitgesproken dan een jaar eerder. Een mogelijke verklaring is dat ondernemers eerder besluiten hun bedrijf te beëindigen, nog voordat zij in financiële problemen komen.

“Het Nederlandse bedrijvenlandschap stagneert”

Volgens Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan Tilburg University, wijst de ontwikkeling op een bredere stagnatie. “Dat is niet bepaald positief. De dynamiek en vernieuwing gaan eruit en dat zie je over de gehele breedte: bij het aantal starters, het aantal vrouwelijke ondernemers, het aantal oudere ondernemers; er is weinig tot geen ontwikkeling. Dit lijkt op een doorkabbelende economie, en dat is niet wat je wilt. De vraag is: zijn er wel genoeg nieuwkomers die kunnen doorgroeien tot de grote bedrijven van morgen?”

Knoben wijst erop dat de afname van starters voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door zzp’ers, maar dat de daling zichtbaar is bij alle ondernemingsvormen. Onzekerheid speelt daarbij volgens hem een belangrijke rol, onder meer door economische omstandigheden, onduidelijkheid over beleid rond schijnzelfstandigheid, Europese ontwikkelingen en internationale handelsspanningen.

De uitblijvende ‘faillissementsgolf’ ziet Knoben als een logisch gevolg van de veranderende kostenstructuur in sommige sectoren. “In verschillende sectoren die we tegenwoordig steeds meer zien, zoals de zakelijke dienstverlening, zijn de vaste kosten laag en zien ondernemers problemen eerder aankomen. Zij kunnen daardoor makkelijker en op tijd stoppen, voordat een faillissement dreigt.”

Bekijk hier het hele rapport Bedrijvendynamiek 2025.