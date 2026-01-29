AI-investeringen leveren ceo’s vooralsnog weinig op

De miljarden die bedrijven wereldwijd investeren in kunstmatige intelligentie (AI) vertalen zich voorlopig nauwelijks in hogere omzet of lagere kosten. Zowel PwC als Deloitte rapporteert deze week dat organisaties moeite hebben om AI daadwerkelijk rendabel en structureel in te zetten.

Uit onderzoek van PwC onder ceo’s wereldwijd blijkt dat meer dan de helft van de topbestuurders (56%) tot nu toe geen financieel rendement ziet op AI-investeringen. Slechts drie op de tien ceo’s melden dat AI in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan omzetgroei. Een kwart ziet kostenbesparingen, maar ook die groep is relatief klein.

Probleem is het tempo

Volgens PwC zit het grootste knelpunt niet zozeer in de technologie zelf, maar in het tempo van de digitale transformatie. Wanneer ceo’s wordt gevraagd welk vraagstuk hen momenteel het meest bezighoudt, noemen zij massaal dezelfde zorg: transformeert hun organisatie snel genoeg om bij te blijven met technologische ontwikkelingen, waaronder AI? Het antwoord van PwC is impliciet ontkennend. Bestuurders spreken wel de ambitie uit om te profiteren van nieuwe technologie, maar slagen er onvoldoende in die ambitie om te zetten in concrete acties. De onderzoekers signaleren een duidelijke kloof tussen woord en daad.

Van proef naar praktijk

Die conclusie wordt ondersteund door onderzoek van Deloitte onder duizenden managers wereldwijd. Daaruit blijkt dat veel AI-projecten blijven steken in de experimentele fase. Deloitte spreekt van de ‘proof-of-concept trap’: organisaties starten wel pilots, maar krijgen die zelden opgeschaald naar productie.

Grootschalige toepassing

Dat ligt volgens Deloitte niet aan gebrekkige technologie, een tekort aan enthousiasme of onvoldoende inzet van medewerkers. De problemen ontstaan vooral bij de stap naar grootschalige toepassing. Investeringen in infrastructuur, systeemintegratie, beveiliging en doorlopend onderhoud blijken in de praktijk veel complexer dan in een gecontroleerde pilotomgeving. Slechts een kwart van de ondervraagde managers wist de helft of meer van de AI-proeven daadwerkelijk in productie te brengen. Er is een aanzienlijke kloof tussen toegang tot AI en daadwerkelijke activering van de technologie, concludeert Deloitte.

Ambities botsen met praktijk

Hoewel driekwart van de organisaties hoopt via AI omzetgroei te realiseren, lukt dat momenteel slechts 20 procent. Slechts 34 procent van de bedrijven zet AI in om de bedrijfsvoering fundamenteel te herzien. Nog eens 30 procent past kernprocessen aan, terwijl 37 procent AI toepast zonder noemenswaardige veranderingen in werkprocessen. Die terughoudendheid wreekt zich, aldus Deloitte. Ook het herontwerpen van functies en werkzaamheden blijft achter bij de technologische ambities. Zo heeft 84 procent van de organisaties banen nog niet aangepast aan de mogelijkheden van AI, terwijl men verwacht dat binnen een jaar 36 procent van de functies volledig geautomatiseerd kan worden.

Opvallend is dat de basis vaak al wel aanwezig is. Zestig procent van de medewerkers heeft toegang tot een productieklare AI-omgeving. Het ontbreekt echter aan goed ingerichte workflows, integratie en ondersteunende infrastructuur om de technologie effectief te benutten.