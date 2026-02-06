Bunq niet aansprakelijk voor verlies door factuurfraude van Belgische koper

De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat onlinebank Bunq niet aansprakelijk is voor de schade van een Belgische man die bijna 49.000 euro verloor door factuurfraude. De man maakte het geld over bij de aankoop van een Porsche Cayman, maar betaalde door een vervalst rekeningnummer niet aan de autoverkoper maar aan een fraudeur.

De zaak draait om een aankoop van een Porsche Cayman begin 2024. De koper maakte in totaal 52.000 euro over naar een rekening bij Bunq, in de veronderstelling dat dit de rekening van een Duitse autohandelaar was. Het geld kwam echter terecht op een rekening van een derde, vermoedelijk nadat het e-mailverkeer tussen koper en verkoper was gehackt. Kort na ontvangst werd het grootste deel van het bedrag doorgestuurd naar buitenlandse rekeningen. Bunq blokkeerde de rekening nog dezelfde dag en wist ruim 3.100 euro veilig te stellen en terug te betalen.

Zorgplicht bank

De man stelde dat Bunq tekort is geschoten in haar zorgplicht door onvoldoende identiteitscontrole bij het openen van de rekening en door ontoereikende transactiemonitoring.

Bij de beoordeling daarvan overweegt de rechtbank dat op banken rust een bijzondere zorgplicht rust vanwege hun maatschappelijke functie en omdat zij bij uitstek beschikken over deskundigheid die anderen missen. Ook ten opzichte van derden bestaat een bijzondere zorgplicht die voortvloeit uit hetgeen een bank volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt (artikel 6:162 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW)). De reikwijdte van de zorgplicht van de bank tegenover derden hangt af van alle omstandigheden van het concrete geval.

In dit geval gaat het om de rol van Bunq als betaaldienstverlener, waarbij zij erop toeziet dat er op de bij haar aangehouden bankrekeningen geen activiteiten plaatsvinden die een financieel gevaar vormen voor rekeninghouders of derden. Van een bank kan worden gevergd dat zij actie onderneemt als zij op de hoogte raakt van onregelmatigheden. Het gaat daarbij om daadwerkelijke kennis ofwel ‘subjectieve wetenschap’ van de onregelmatigheden

Cliëntenonderzoek

De rechtbank verwerpt beide verwijten van de bankklant. Volgens de rechtbank heeft Bunq het cliëntenonderzoek uitgevoerd conform de wettelijke vereisten, onder meer via digitale identificatie en verificatie. Zelfs als verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) niet volledig zouden zijn nageleefd, leidt dat niet automatisch tot aansprakelijkheid tegenover derden. De Wwft strekt namelijk tot bescherming van het financiële stelsel en niet tot bescherming tegen individuele vermogensschade (relativiteitsvereiste, art. 6:163 BW).

Transactiemonitoring

Ook bij de transactiemonitoring ziet de rechtbank geen tekortkoming. De bank blokkeerde de rekening kort nadat meerdere grote afboekingen plaatsvonden. Een eerdere ingreep was volgens de rechtbank niet vereist, mede omdat banken destijds niet verplicht waren tot naam-nummercontrole en een internationale overboeking op zichzelf geen duidelijke fraude-indicator vormt.

De vordering tot schadevergoeding wordt daarom afgewezen. De man moet ongeveer 5.700 euro proceskosten betalen.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2026:1159

