Motie BBB aangenomen: in 2028 moet alweer een nieuw box 3-plan komen

Vandaag stemde de Kamer over meerdere moties en nam daarbij onder meer een BBB-motie aan waarin het nieuwe kabinet wordt opgeroepen om uiterlijk bij Prinsjesdag in 2028 met een nieuw box 3-plan te komen dat is gebaseerd op een vermogenswinstbelasting, zo meldt het FD. Hoewel politieke partijen bezwaren hebben tegen de Wet werkelijk rendement box 3, zal er waarschijnlijk donderdag toch vóór worden gestemd omdat er momenteel geen ander werkbaar alternatief is.

Daardoor lijkt invoering van het nieuwe box 3-stelsel in 2028 voor nu door te gaan, maar uit de aangenomen BBB-motie blijkt ook dat men wil aansturen op een herziening. Overigens zou uitstel of herziening van de box3-wijziging de schatkist naar verwachting 1 tot 2 miljard euro per jaar kosten, zo waarschuwt het ministerie van Financiën.

Amendementen kunnen nog meer vertragen

Aanstaande donderdag volgen de stemmingen over de amendementen, die eigenlijk vandaag ook zouden worden behandeld, maar werden uitgesteld. De amendementen kunnen de wetstekst eventueel nog wijzigen en nog meer vertraging geven. Meerdere amendementen raken namelijk aan complexe onderdelen van de wet en kunnen extra uitvoeringsproblemen veroorzaken.

Zo wil GroenLinks-PvdA naast het vaste box 3-tarief van 36 procent een toptarief van 49,5 procent invoeren voor hogere vermogensinkomsten. Diezelfde partij stelt voor om de uitzonderingspositie van vastgoed te schrappen, waardoor ook waardestijgingen van vastgoed jaarlijks belast zouden worden in plaats van pas bij verkoop.

Politiek compromis

Peter Beets en Tjarko Denenkamp van MeesPierson zijn van mening dat het nieuwe box3-stelsel een politiek compromis is, zo schreven ze in een blog die Accountancy Vanmorgen vorige week plaatste. Ze betogen dat het wetsvoorstel op drie cruciale punten moet worden aangepast om onrechtvaardige uitkomsten te voorkomen: ruimere verliesverrekening (inclusief carry-back), doorschuifregelingen bij life-events zoals overlijden en echtscheiding, en herziening van de vastgoedbijtelling. Zonder die aanpassingen dreigt volgens hen belastingheffing over rendementen die economisch niet zijn gerealiseerd, met risico’s op liquiditeitsproblemen en zelfs gedwongen verkopen.

Donderdag stemming

Aanstaande donderdag stemt de Kamer dus naast de amendementen ook over het wetsvoorstel als geheel. Dat is ruim vier jaar na het Kerstarrest. De stemming van donderdag wordt bepalend: niet alleen voor de inhoud van het nieuwe stelsel, maar ook voor de vraag of de invoering per 2028 haalbaar blijft.