Terugdraaien hogere rente voor belastingschulden kost ruim € 260 miljoen

Het terugdraaien van de hogere rente voor de vennootschapsbelasting kost de fiscus dit jaar ruim € 260 miljoen, meldt Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer.

16 februari 2026 door Accountancy Vanmorgen

De Hoge Raad oordeelde in januari dat de verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting teruggedraaid moet worden. Die verhoging is namelijk louter doorgevoerd met als doel de budgettaire opbrengsten te vergroten en dat is geen goede rechtvaardigingsgrond.

Massaal bezwaar gegrond verklaard

Demissionair fiscaal staatssecretaris Heijnen geeft aan dat met het arrest meteen de rechtsvragen uit de massaalbezwaaroprocedure voor de belastingrente op de vennootschapsbelasting beantwoord. Hij vindt dat dat ook geldt voor de bezwaren tegen het reguliere belastingrentepercentage voor de inkomstenbelasting. “Hoewel voor de Aanwijzing massaal bezwaar belastingrente inkomstenbelasting geen proefprocedure was geselecteerd, acht het kabinet met het arrest ook de rechtsvragen uit deze aanwijzing beantwoord. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat geen sprake is van strijdigheid met algemene rechtsbeginselen of geschreven hoger recht voor het reguliere belastingrentepercentage.”

De fiscus zal dan ook in een eerste collectieve uitspraak bezwaren over de vennootschapsbelasting waarvoor de betreffende aanwijzing massaal bezwaar geldt, gegrond verklaren. Het massaal bezwaar belastingrente inkomstenbelasting wordt ongegrond verklaard. Volgens Heijnen lopen er ongeveer 30.000 bezwaren met betrekking tot de vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst verliest door de uitspraak van de Hoge Raad structureel € 145 miljoen aan inkomsten per jaar, zo heeft Financiën becijferd. Daarbovenop komt dit jaar nog € 119 miljoen wegens het compenseren van de massaalbezwaarmakers.

