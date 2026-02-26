Cultuur in de accountancy: wat je niet meet, kun je niet sturen

Het lijkt een normale maandag. Een manager zit tot 22.30 uur nog dossiers af te ronden. Een senior twijfelt of hij een partner moet aanspreken op een inhoudelijke keuze. Een kandidaat zegt na twee gesprekken toch af. Niemand schrijft dit toe aan cultuur. Maar het is wel precies jouw cultuur. En juist daar begint het bestuurlijke vraagstuk.

Als partner ben je namelijk gewend om te sturen op cijfers, kwaliteit en compliance. Logisch, dat hoort bij het vak. Maar cultuur? Die laat je vaak ontstaan.

En ja, dat is ook een keuze.

Want een cultuur waarin niemand feedback geeft, ís cultuur.

Een cultuur waarin structureel wordt overgewerkt, ís cultuur.

Een cultuur waarin jonge managers het zelf maar moeten uitzoeken, ís cultuur.

De vraag is dus vooral: welke cultuur heb je per ongeluk gebouwd en wat kost die je?

Cultuur is bepalender dan je denkt

De impact daarvan is groter dan veel kantoren beseffen. Dat zie je terug in sectorbrede inzichten:

Uitstroom van een senior kost gemiddeld €70.000 – €90.000 aan vervanging en verloren productie.

40% van de werkdrukproblemen komt niet door volume van het werk, maar door inconsistentie in aansturing.

In 60% van de kantoren is feedback in enige mate onvoorspelbaar per partner.

Wanneer is iets ‘goed genoeg’? En durft iemand dat kritisch te bevragen? In veel kantoren lopen die normen per partner behoorlijk uiteen.

Wie neemt besluiten en hoe voorspelbaar is dat? Of hangt het af van welke partner je treft?

Die variatie bepaalt dagelijks de rust, of juist de onrust, op de werkvloer.

Wat gebeurt er als iemand structureel overloopt? Wordt het besproken, of hoort dat er nu eenmaal bij?

Wat wordt getolereerd bij managers? Wordt iemand geholpen, of laat je het doorsudderen?

Wanneer krijg je feedback en van wie? Alleen bij fouten? Of ook voordat iets misgaat?

En precies daar zie je het verschil tussen kantoren die grip houden en kantoren waar werkdruk, uitstroom en frustratie zich opstapelen.

Cultuur werkt als een vergrootglas

Sinds september wordt vanuit beroepsorganisaties verwacht dat je cultuur aantoonbaar kunt duiden, onderbouwen en toetsen als onderdeel van je kwaliteitsbeheersing en continuïteit.

De vraag is dus niet langer of je een ‘open’ of ‘goede’ cultuur hebt.

De vraag is: heb je concreet inzicht in de bepalende factoren en stuur je er al op?

Het gesprek over cultuur binnen de sector wordt volwassen zodra het niet meer gaat over ‘ een gevoel’, maar over zichtbaar gedrag in de dagelijkse praktijk:

– Hoe wordt aanspreekbaarheid daadwerkelijk vormgegeven?

– Hoe consistent is leiderschap?

– Hoeveel autonomie ervaren teams in dossiers?

– Hoe voorspelbaar wordt werkdruk verdeeld?

– Hoe wordt omgegaan met verandering en verbetering?

Zodra je cultuur meetbaar maakt, zie je namelijk patronen die normaal onder de radar blijven: verschillen tussen partners, voorspelbaarheid van feedback, consistentie in aansturing.

En precies daar zit belangrijke stuurinformatie.

Van impliciet gedrag naar stuurinstrument

Cultuur was lange tijd iets wat “gewoon zo gegroeid” is.

Maar in een sector waar kwaliteit en continuïteit centraal staan, is dat geen houdbare positie meer.

Als je cultuur dan toch expliciet moet maken, gebruik het dan ook strategisch.

Maak zichtbaar hoe er echt gewerkt wordt en wie daar wel of niet bij past.

Binnen Finch Online hebben we dat vertaald naar een sectorspecifiek Cultuurkompas dat deze gedragsfactoren concreet meetbaar maakt.

Wie dat serieus oppakt, slaat daarmee twee vliegen in één klap:

gerichtere, duurzamere instroom en aantoonbare kwaliteitsbeheersing.

