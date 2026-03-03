Omnibus-richtlijn met soepeler CSRD gepubliceerd

EU Richtlijn 2026/470 (de Omnibus-richtlijn) tot wijzing van de CSRD en CSDDDD is afgelopen week gepubliceerd in het Europese Publicatieblad.

Daarmee zijn de versoepelingen van de richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage definitief geworden. De CSRD is vanaf boekjaren startend op of na 1 januari 2027 nu van toepassing op ondernemingen met gemiddeld over het boekjaar meer dan 1.000 werknemers en tenminste € 450 miljoen netto-omzet.

Lidstaatoptie

De gewijzigde CSRD bevat verder de optie voor lidstaten om een rapportagevrijstelling in te stellen voor de boekjaren 2025 en 2026 voor ondernemingen die vanaf boekjaar 2024 binnen het toepassingsbereik van de oorspronkelijke CSRD vielen, maar door nu de verhoogde grensbedragen vanaf 2027 buiten het toepassingsbereik van deze aangepaste CSRD zullen vallen. Nederland wil van die optie gebruik maken.

De huidige ESRS-standaarden worden vereenvoudigd en in de loop van 2026 gepubliceerd. Er wordt afgezien van de ontwikkeling van sectorspecifieke ESRS.

Beperking informatie-uitvraag

Verder wordt er een maximum gesteld aan de informatie-uitvraag door CSRD-rapportageplichtige ondernemingen, zodat ondernemingen met minder dan 1.000 werknemers in de keten worden beschermd tegen al te uitvoerige informatieverzoeken. Ondernemingen mogen weigeren om te voldoen aan een informatie-uitvraag die meer is dan de CSRD vereist.

Deze CSRD-wijzigingen moeten uiterlijk op 19 maart 2027 in het Nederlandse recht zijn verwerkt.

De publicatie van de Omnibus-richtlijn lees je hier