EY trekt in VK recordbedrag uit voor boetes en claims

De crisis bij de grote accountantskantoren in het Verenigd Koninkrijk blijft zich verdiepen. EY heeft een recordbedrag van £188 miljoen opzijgezet om boetes en juridische claims te betalen, meldt de Financial Times.

Het is de hoogste voorziening die het bedrijf ooit heeft gerapporteerd en markeert een sterke stijging ten opzichte van de £44 miljoen van het jaar ervoor.

De forse toename, bijna zeven keer het gemiddelde van de afgelopen twee decennia, weerspiegelt de groeiende juridische risico’s voor de sector. Accountantskantoren worden in het VK geconfronteerd met een reeks geruchtmakende claims en strenger toezicht, terwijl de omzetgroei juist afneemt.

De voorziening overtreft zelfs de £179 miljoen die rivaal KPMG in 2022 reserveerde voor de afwikkeling van de zaak rond het faillissement van bouwbedrijf Carillion. Binnen de Big Four lopen de reserveringen sterk uiteen: Deloitte reserveerde £57 miljoen, terwijl PwC £19 miljoen opzij zette voor 2025.

EY is in het VK verwikkeld in meerdere onderzoeken naar de kwaliteit van haar controles. De meest in het oog springende zaak is een schikking met de curatoren van het failliete NMC Health, die een claim van £2 miljard hadden ingediend wegens het niet signaleren van fraude. Daarnaast lopen er nog vier onderzoeken van de Britse toezichthouder, onder meer naar de controles van oliebedrijf Shell, het Post Office en de ingestorte webwinkel Made.com.

Ondanks de oplopende lasten wordt EY deels beschermd door beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, die een deel van de schade zouden kunnen dekken. De forse reserveringen laten zien dat de wereldwijde auditsector geconfronteerd wordt met toenemende reputatie- en regelgevingsrisico’s, hoge juridische kosten en een steeds strenger toezicht.

Bron: FT