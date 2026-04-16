Tegenstanders vliegveld Maastricht dienen klacht in tegen PwC

Tegenstanders van Maastricht Aachen Airport (MAA) zijn naar de Accountantskamer gestapt, schrijft dagblad De Limburger. De actiegroep vindt dat accountant PwC ten onrechte een te optimistische jaarrekening van het vliegveld goedkeurde. De Alliantie pleinAIR Maastricht ijvert al jaren voor sluiting van het vliegveld.

MAA verkeert al tijden in slecht weer. Het vliegveld draaide de voorbije jaren miljoenenverliezen. Het zou in 2024 een negatieve kasstroom van dik 10 miljoen euro hebben gehad op een omzet van nog geen 17 miljoen. De provincie Limburg stemde in met een reddingsplan, maar uiteindelijk bleek de situatie nog slechter dan voorzien. Volgens de alliantie had de accountant in de jaarrekening meer aandacht moeten hebben voor de toekomst van het vliegveld. Als die onder druk staat moet dat in het verslag vermeld worden, stellen de tegenstanders in hun klacht waarover dagblad De Limburger schrijft. Belangrijke risico’s moeten benoemd worden. Ook in het bestuursverslag zouden lezers op het verkeerde been worden gezet. Dat is in strijd met de regels voor accountants en het Burgerlijk Wetboek, schrijft de organisatie volgens De Limburger.

‘Vanaf 2022 zijn accountants verplicht om in de controleverklaring een aparte sectie op te nemen over continuïteit’, schrijft Alliantie pleinAIR in de klacht aan de accountantskamer die in handen is van dagblad De Limburger. ‘Overweging bij de invoering was onder meer dat continuïteit bij uitstek een thema is waarbij het publiek belang in het geding is en dat het accountantsberoep moet tonen hierbij zijn verantwoordelijkheid te nemen.’

De directie van MAA heeft de klacht ontvangen, maar wil niet reageren, laat een woordvoerster weten in de Limburgse krant weten. Ook gedeputeerde Stephan Satijn (Economie, VVD) kon daar niet ingaan op de klacht die die ochtend in de digitale postbus binnenkwam. Een woordvoerder van PwC laat weten dat de klacht daar alleen via De Limburger bekend is. De kritiek van de alliantie wordt nog nader bestudeerd. Een inhoudelijke reactie geeft het accountantskantoor ook nog niet.

