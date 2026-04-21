Accountantskantoor KC Audit failliet

Uit het insolventieregister blijkt dat KC Audit failliet is verklaard. Rolf Everhardus van advocatenkantoor AKD is aangesteld als curator. Het faillissement heeft betrekking op KC Audit Support Services BV.

Bestond 4 jaar

KC Audit werd eind 2022 opgericht als zusterorganisatie van KC Legal, een fiscaal advieskantoor van Friggo Kraaijeveld en Ceriel Coppus. De dagelijkse leiding lag bij Rutger Koelewijn en Fons Bouwman.

AFM-boete

Het kantoor beschikte niet over een eigen Wta-vergunning en had die ook nog niet verkregen. Tijdens de aanvraagprocedure legde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in de zomer van 2025 een boete van €250.000 op. Volgens de toezichthouder voerde KC Audit wettelijke controles uit zonder de vereiste vergunning. De AFM onderzocht negen controleopdrachten en concludeerde dat het kantoor die ten onrechte had aangenomen en uitgevoerd. Een externe accountant met een vergunning tekende de controles af, terwijl KC Audit de opdrachten uitvoerde.

Op 26 maart heeft het bestuur van de onderneming surseance van betaling aangevraagd, waarna op 2 april het faillissement is uitgesproken

