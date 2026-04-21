Home » Accountantskantoor KC Audit failliet

Accountantskantoor KC Audit failliet

Accountancy, Nieuws

De rechter heeft begin april het faillissement uitgesproken van accountantskantoor KC Audit. Dat meldt accountant.nl. Enkele tientallen werknemers staan op straat.

21 april 2026 door Accountancy Vanmorgen

Uit het insolventieregister blijkt dat KC Audit failliet is verklaard. Rolf Everhardus van advocatenkantoor AKD is aangesteld als curator. Het faillissement heeft betrekking op KC Audit Support Services BV.

Bestond 4 jaar

KC Audit werd eind 2022 opgericht als zusterorganisatie van KC Legal, een fiscaal advieskantoor van Friggo Kraaijeveld en Ceriel Coppus. De dagelijkse leiding lag bij Rutger Koelewijn en Fons Bouwman.

AFM-boete

Het kantoor beschikte niet over een eigen Wta-vergunning en had die ook nog niet verkregen. Tijdens de aanvraagprocedure legde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in de zomer van 2025 een boete van €250.000 op. Volgens de toezichthouder voerde KC Audit wettelijke controles uit zonder de vereiste vergunning. De AFM onderzocht negen controleopdrachten en concludeerde dat het kantoor die ten onrechte had aangenomen en uitgevoerd. Een externe accountant met een vergunning tekende de controles af, terwijl KC Audit de opdrachten uitvoerde.

Op 26 maart heeft het bestuur van de onderneming surseance van betaling aangevraagd, waarna op 2 april het faillissement is uitgesproken

Bron: accountant.nl

Tags: faillissement

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen