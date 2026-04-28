IT-trends voor administratiekantoren (en wat je ermee moet)

IT was lange tijd iets dat ondersteunend was aan het werk van accountants en administratiekantoren. Handig, maar geen kernonderdeel. Die tijd ligt achter ons.

In 2026 komen meerdere ontwikkelingen samen die direct invloed hebben op hoe je kantoor werkt, hoe je samenwerkt met klanten en hoe je aan wet- en regelgeving voldoet. Denk aan e-facturatie, strengere compliance-eisen en de opkomst van AI in dagelijkse processen. Dat maakt dit geen jaar van losse trends, maar van samenhang. En dat vraagt om keuzes.

E-facturatie en ViDA: van ontwikkeling naar verplichting

E-facturatie is al jaren in opkomst, maar met de komst van ViDA (VAT in the Digital Age) verandert het speelveld definitief. Vanaf 1 juli 2030 wordt e-facturatie verplicht voor grensoverschrijdende B2B-transacties binnen de EU. Daarbij moeten factuurgegevens vrijwel realtime worden gerapporteerd aan de Belastingdienst. Nederland overweegt bovendien om deze verplichting ook voor binnenlandse transacties te laten gelden.

Dat lijkt ver weg, maar in de praktijk is de impact groot. Ondernemers moeten overstappen op systemen die werken met gestructureerde factuurdata (zoals via Peppol en de EN16931-standaard). Voor veel mkb-klanten is dat nog geen vanzelfsprekendheid.

Voor administratiekantoren betekent dit twee dingen:

je krijgt een belangrijke adviesrol richting klanten

je moet zelf voorbereid zijn op een andere manier van werken

Wie wacht tot 2030, is te laat.

Standaardisatie met RGS als fundament voor automatisering

Automatiseren klinkt aantrekkelijk, maar zonder standaardisatie loop je al snel vast. Veel kantoren werken nog met verschillende rekeningschema’s per klant, wat het lastig maakt om processen echt schaalbaar te maken. Daar komt RGS (Referentie Grootboekschema) in beeld.

RGS zorgt voor een uniforme structuur in financiële data. Hierdoor wordt het mogelijk om gegevens automatisch te verwerken, te koppelen aan rapportages en te gebruiken in dashboards of aangiften.

De praktische gevolgen:

minder handmatig werk

minder fouten

snellere verwerking

betere vergelijkbaarheid tussen administraties

RGS is daarmee geen ‘extra’, maar de basis voor verdere automatisering. Zonder standaardisatie blijft automatisering beperkt tot losse oplossingen.

De huidige staat van AI

AI is inmiddels geen hype meer. De meeste kantoren kijken niet meer óf ze er iets mee moeten, maar waar het daadwerkelijk waarde toevoegt. In de praktijk zie je dat AI vooral goed werkt bij repetitieve en tekstintensieve taken, zoals:

het structureren van dossiers

het verzamelen van informatie

het opstellen van teksten aan de hand van cijfers

Dat betekent niet dat de rol van de boekhouder verdwijnt. Integendeel: het professionele oordeel blijft cruciaal. Wat er wel verandert, is de verdeling van werk. Minder tijd gaat naar handmatige verwerking, meer naar beoordeling, advies en klantcontact. Kantoren die AI slim inzetten, creëren ruimte zonder in te leveren op kwaliteit.

Compliance wordt een structureel onderdeel van je proces

Compliance is al lang geen los onderdeel meer dat je ‘erbij doet’. In 2026 wordt het steeds meer een integraal onderdeel van je werkproces. De druk vanuit wetgeving, zoals de Wwft, neemt toe. Tegelijk wordt van kantoren verwacht dat ze niet alleen compliant zijn, maar dit ook kunnen aantonen.

Dat vraagt om een andere aanpak:

processen moeten vastliggen

werkzaamheden moeten reproduceerbaar zijn

documentatie moet op orde zijn

Kantoren die compliance nog ad-hoc organiseren, merken dat dit begint te knellen. Niet alleen door toezicht, maar ook door werkdruk en afhankelijkheid van individuele medewerkers. Wie het goed inricht, krijgt er juist rust en overzicht voor terug.

Cyberveiligheid: risico’s nemen toe (juist door AI)

Digitalisering brengt kansen, maar ook risico’s. Cybercriminaliteit wordt slimmer, sneller en moeilijker te herkennen. AI speelt daarin een dubbele rol. Het helpt kantoren efficiënter werken, maar maakt het ook voor criminelen eenvoudiger om aanvallen uit te voeren of te automatiseren.

Recente incidenten, zoals hacks via veelgebruikte softwareplatforms (bijvoorbeeld Odido), laten zien dat kwetsbaarheden vaak niet zitten in één specifieke organisatie, maar in de keten. Voor administratiekantoren betekent dit dat cyberveiligheid geen IT-onderwerp meer is, maar een bedrijfsrisico.

Denk aan:

toegangsbeheer

databeveiliging

afhankelijkheid van softwareleveranciers

Het is niet de vraag óf je ermee te maken krijgt, maar wanneer.

Van losse trends naar één geheel

Wat opvalt, is dat deze ontwikkelingen niet op zichzelf staan.

E-facturatie zorgt voor gestructureerde data.

RGS zorgt voor standaardisatie van die data.

AI helpt om die data efficiënter te verwerken.

Compliance stelt eisen aan hoe je ermee omgaat.

Alles draait uiteindelijk om dezelfde kern: grip krijgen op data en processen. Kantoren die deze samenhang zien, maken andere keuzes dan kantoren die trends los van elkaar benaderen. De vraag is niet of je iets moet doen, maar waar je begint. Je hoeft niet alles tegelijk te doen. Maar niets doen is geen optie meer.