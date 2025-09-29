ViDA: grote btw-verandering op komst 

De Europese Commissie werkt aan een ingrijpende wijziging van de btw-regelgeving: ViDA (VAT in the Digital Age). Een van de belangrijkste redenen voor deze wet is het aanpakken van btw-fraude.

Dit plan heeft grote gevolgen voor de manier waarop accountants en ondernemers met belasting omgaan. De veranderingen raken direct aan je dagelijkse werk. In deze blog zetten we de belangrijkste punten voor je op een rij.

Wat is ViDA?

ViDA staat voor VAT in the Digital Age en moderniseert de btw-regels in de hele EU. Het doel: fraude tegengaan, processen stroomlijnen en administratieve lasten verlagen. Dit moet leiden tot een gestroomlijnd en transparanter btw-systeem in de hele EU.

De drie pijlers van ViDA zijn:

Digitale rapportage & e-facturatie (DRR): realtime aanlevering van transactiegegevens

Platformeconomie: platforms worden btw-plichtig voor gefaciliteerde transacties

Single VAT Registration (SVR): één btw-registratie voor de hele EU

Voor accountants betekent dit: nieuwe verplichtingen, nieuwe systemen, én nieuwe advieskansen.

Waarom dit belangrijk is voor accountants

De impact van ViDA is niet alleen technisch, maar ook strategisch. Ondernemers zullen hun boekhouding anders moeten inrichten, en daar ligt een duidelijke rol voor de accountant. Jij bent degene die zorgt dat systemen voldoen, dat klanten op tijd zijn voorbereid en dat processen blijven draaien.

Voor klanten betekent ViDA meer digitalisering en minder ruimte voor fouten of vertraging. Voor accountants betekent het: proactief adviseren, controleren of boekhoudsoftware klaar is voor e-facturatie, en zorgen dat je klant fiscaal compliant blijft. Wie niet op tijd schakelt, loopt risico’s. Wie het goed aanpakt, voorkomt risico’s en creëert advieskansen.

De belangrijkste veranderingen op een rij

De ViDA-aanpak komt in fases, maar de richting is helder. Dit zijn de grootste wijzigingen:

Digitale rapportageverplichtingen (DRR)

Transactiedata moeten elektronisch worden aangeleverd bij belastingdiensten. Hierdoor worden btw-aangiften veel meer gebaseerd op realtime transactiegegevens.

E-facturatie is het digitaal opstellen, verzenden, ontvangen en verwerken van facturen. In tegenstelling tot een PDF, bevat een e-factuur gestructureerde data die automatisch wordt herkend en verwerkt door boekhoudsoftware. Lees hier meer over e-facturatie

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) wordt hét netwerk voor veilige verzending van e-facturen. Het netwerk zorgt voor een veilige en gestandaardiseerde uitwisseling, vaak met behulp van het UBL-formaat. Visma eAccounting biedt Peppol-functionaliteit via de AutoInvoice-service.

Online platforms (zoals voor verhuur, vervoer of verkoop) worden btw-plichtig voor de transacties die ze faciliteren. Dit verandert hoe en waar btw moet worden afgedragen.

Ondernemers hoeven straks niet meer in elk land afzonderlijk een btw-nummer aan te vragen. Eén EU-registratie volstaat voor grensoverschrijdende leveringen en diensten.

De bekende ICP-lijsten verdwijnen. In plaats daarvan worden e-factuurgegevens automatisch doorgestuurd naar de belastingdienst in het betreffende EU-land. Dit maakt een 100% match tussen verkoop en inkoop mogelijk.

Wat moet je nu als accountant doen?

Wachten is geen optie. De veranderingen komen eraan, en je klant rekent op jou om het overzicht te houden. Dit kun je nu al doen:

Check je software: is jouw pakket klaar voor e-facturatie en DRR?

Koppel met PEPPOL: zorg dat je systemen aansluiten op dit netwerk.

Informeer klanten: leg in gesprekken en nieuwsbrieven uit wat ViDA voor hen betekent.

Verdiep je in standaarden: zoals EN 16931 en NL-CIUS, zodat je voorbereid bent op de technische kant.



Voorbereid zijn is winst pakken

ViDA is geen papieren beleidsplan, maar een concrete verandering die al is ingezet. Voor accountants is dit hét moment om te laten zien wat je waard bent: je adviseert, begeleidt en zorgt dat je klanten voorop blijven lopen. Wie nu investeert in kennis en systemen, plukt daar straks de vruchten van. Niet alleen om compliant te blijven, maar ook om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen.

Wist je dat eAccounting toekomstbestendig is en al klaar is voor e-facturatie (en Peppol)? Benieuwd hoe eenvoudig e-facturatie écht kan zijn? Ervaar Visma eAccounting Accountancy op een moment dat jou past.

Demo aanvragen