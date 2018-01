‘Veel taxi’s niet verzekerd’

Sinds 1 januari rijden honderden taxi’s onverzekerd rond. Dat meldt verzekeringsbemiddelaar Diks, die afgelopen week al meer dan honderd aanvragen heeft gehad van taxibedrijven. Zonder verzekering komt bij schade het voortbestaan van de taxibedrijven in gevaar, aldus Diks.

Diverse verzekeraars zijn per 1 januari gestopt met het verzekeren van taxi’s, aldus de bemiddelaar. “Daardoor zijn nu veel taxi’s op zoek naar een nieuwe autoverzekering, maar ze rijden tot die tijd onverzekerd rond.” Taxibedrijven zijn laat ingelicht over het beëindigen van de verzekering, stelt Diks, zodat ze nu in allerijl een andere verzekeraar moeten zoeken. Taxi’s vormen een groter risico voor verzekeraars omdat ze veel kilometers maken. Een te hoge schadelast is een van de redenen om te stoppen met het verzekeren van taxibedrijven.

Narisico

De betreffende verzekeraars kunnen nog wel aangesproken worden voor schades die na 1 januari zijn veroorzaakt. Dat zogeheten narisico is echter beperkt. “Bij een lakschade van € 1.000 is de schade nog te overzien, maar wat als er zware letselschade wordt veroorzaakt door een taxi? Dit kunnen taxibedrijven niet zelf betalen, en daar kunnen ze ook geen andere verzekering voor aanspreken. Een faillissement kan dan onvermijdbaar zijn.”

Meedenken met ondernemers

Het aantal verzekeraars dat nog taxi’s verzekert, is beperkt, zegt Diks. “Het lukt nog steeds om ze te verzekeren tegen een redelijke premie, maar de spoeling wordt dunner. Tesla’s zijn populair als taxi. Deze auto’s vormen een nog groter probleem om all-risk te verzekeren.” Het intermediairbedrijf roept verzekeraars op om mee te denken met ondernemend Nederland. “Verzekeraars moeten ook thuis geven als het een keer iets lastiger wordt. Het is ook niet goed voor het imago van verzekeraars om problemen weg te schuiven.”