Nieuwe merkpositionering mth accountants & adviseurs

Mth accountants & adviseurs komt met een nieuwe merkpositionering. De herformulering van visie, missie en kernwaarden zijn het resultaat van een intensief traject in samenwerking met klanten en medewerkers van mth, meldt het bedrijf.

Relaties bouwen

Bestuursvoorzitter Olaf ten Hoopen legt uit: ‘We zijn teruggegaan naar onze roots, de pioniersfase, om te kijken waarom we in 1950 zijn gestart. Vervolgens ontdekten we dat onze ontstaansreden nog exact gelijk is aan de huidige bestaansreden. Dat is natuurlijk prachtig. Vanuit het geloof dat ondernemers het verschil maken voor onze welvaart en ons welzijn, wilden we in 1950 ondernemers in hun kracht zetten. Die visie hebben we nog steeds. Hoe we dat doen? Relaties bouwen en waarde creëren. Dat is onze nieuwe merkbelofte en dat straalt ons nieuwe merk en huisstijl ook uit’, aldus Ten Hoopen.

Het waarde-gesprek

In lijn met de nieuwe positionering start mth met: ‘het waarde-gesprek’. Dit format is ontwikkeld om ondernemers de kans te geven om zonder kosten samen met onze corporate finance adviseurs te kijken waar waarde kan worden gecreëerd in de eigen bedrijfsactiviteiten. Een dynamische en laagdrempelige manier van kennismaken.

De mth missie

Mth heeft als missie om bij te dragen aan persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed van ondernemend Nederland en de eigen medewerkers. Een stevige ambitie die alleen haalbaar is door intensieve samenwerking. De nieuwe kernwaarden van mth; vertrouwen, openheid, doelgerichtheid, verantwoordelijkheid en ambitie zijn ingrediënten voor een effectieve en succesvolle samenwerking. De visie, missie en kernwaarden zullen de komende jaren gestalte krijgen in ieder aspect van de dienstverlening. ‘Wij richten ons niet alleen op het verstevigen en verbeteren van onze huidige dienstverlening, maar ook op de ontwikkeling van nieuwe en toekomstbestendige waarde-proposities die de ondernemers ondersteunen in hun ondernemersreis of in hun persoonlijke leven,’ aldus ten Hoopen.

Over mth

Mth’s expertise ligt in accountancy en advisering. Zij zijn specialist in financiële, fiscale- en juridische advisering, bedrijfsadvisering, financieringen, personeelsbeleid, corporate- en personal finance en recovery. Met ruim 400 medewerkers vanuit 18 vestigingen is er in Midden en Noord-Nederland altijd een mth-er in de buurt. Als lid van het internationale netwerk Moore Stephens heeft mth de expertise en toegang tot specialisten in het buitenland voor ondernemers die internationaal zakendoen.