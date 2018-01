Begrijpend lezen: machine verslaat mens

Het Chinese techbedrijf Alibaba en software-ontwikkelaar Microsoft hebben systemen voor kunstmatige intelligentie ontwikkeld die hoger scoren op een bekende test voor begrijpend lezen dan mensen.

Het door Alibaba ontwikkelde model scoorde 82,44 op de test, terwijl mensen die de test eveneens deden op een score van 82,304 uitkwamen, meldt Bloomberg. Het gaat om een leestest die is ontwikkeld door Stanford University. Volgens Alibaba is het voor het eerst dat een machine zijn menselijke tegenstanders verslaat bij een dergelijke test. De software van Microsoft scoort met 82,65 nog net iets beter, maar het Amerikaanse softwarebedrijf behaalde dat goede resultaat pas een dag nadat Alibaba er al in was geslaagd om de mens te verslaan.

Helpdesks

De vragen van de door Stanford ontwikkelde test zijn bedoeld om uit te vinden of machines het menselijke begrip van woorden en zinnen kunnen evenaren. De kunstmatige intelligentie krijgt Wikipedia-lemma’s te lezen en moet daar vervolgens specifieke vragen over beantwoorden. Het idee is dat de gebruikte technologie vervolgens onder meer kan worden ingezet bij helpdesks.