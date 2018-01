Jaarrekeningtaxonomie NT12 en RGS3.0 beschikbaar in Visionplanner 

Vanaf 15 januari kunnen Visionplanner gebruikers jaarrekeningen over 2017 maken en deponeren met de nieuwste SBR Taxonomie (NT12). Deze taxonomie kan worden gebruikt voor de BV Micro en BV Klein. Visionplanner voorziet in de inrichtingsstukken en publicatiestukken in SBR-formaat.

Daarnaast is Visionplanner bijgewerkt volgende de nieuwste RGS3.0 (Referentie Grootboekschema). Voor bestaande Visionplanner gebruikers kan dat even wennen zijn, omdat in de nieuwste RGS een aantal rubrieken zijn verplaatst of toegevoegd om aan te sluiten bij de wet- en regelgeving, zo laat het softwarebedrijf uit Veenendaal weten.

Visionplanner vindt het belangrijk om met de algemeen geaccepteerde standaarden te werken. ‘Steeds meer boekhoudprogramma’s ondersteunen het gebruik van RGS. Op deze manier ben je als gebruiker verzekerd van een soepele connectie van boekhoudsoftware naar tussentijdse rapportage naar jaarrekening, zonder dat je zelf hoeft te koppelen. Visionplanner vertaalt de RGS rubrieken automatisch naar de juiste posten in de jaarrekening, zowel voor de NT12 (boekjaar 2017) als ook voor de NT11 (boekjaar 2016). Je kunt dus nog steeds jaarrekeningen 2016 blijven maken met Visionplanner.’

Het softwarebedrijf adviseert om voor de bespreking van de jaarrekening gebruik te maken van een online jaarrekeningpresentatie. ‘Een dashboard met duidelijk leesbare informatie voor de ondernemer. Je kunt direct doorzoomen naar achterliggende cijfers en zo de jaarcijfers echt laten leven voor je klant. Indien gewenst, kun je ook een mooi PDF document maken met een financieel verslag en inrichtingsstukken. Klanten kunnen in Visionplanner online de jaarrekening bekijken en accorderen, waarna de publicatiestukken automatisch worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.’