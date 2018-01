Omarm de machine, en veel deuren zullen zich openen

Machines vervangen mensen, dat is de algemene gedachte ten aanzien van artificial intelligence (AI). Maar we moeten niet vergeten dat het bij fiscale en bedrijfseconomische vraagstukken voornamelijk draait om de relaties en interacties tussen mensen. Het gaat dus om veel meer dan de cijfers op de jaarrekening.

Die cijfers vertegenwoordigen immers de inspanningen van de ondernemer en diens personeel. De uitdaging bij de implementatie van nieuwe technologieën als AI, is dan ook om de creativiteit en vindingrijkheid van het menselijke denken te combineren met de doelmatigheid van machines.

Productiviteit

Tijdens Oracle Cloud Day – met als thema Next is Now | Explore Tomorrow, Today – werd recent benadrukt dat we in de nabije toekomst nog heel veel innovaties op het gebied van AI mogen verwachten. We zagen bijvoorbeeld dat klanten dankzij de opkomst van mobiele bankapps niet langer een filiaal hoeven te bezoeken. Recent onderzoek van Roubini Thoughtlab laat zien welke voordelen financieel dienstverleners die digitaal gezien voorlopen, al behalen met de inzet van AI en automatisering. 56 procent zag de productiviteit onder adviseurs toenemen, 50 procent constateerde verbeteringen bij het vaststellen van en anticiperen op risico’s voor wat betreft cyberbeveiliging en 38 procent bleek in staat om de backoffice te optimaliseren.

Nieuwe inzichten

Met AI en machine learning is het voor accountants mogelijk enorme hoeveelheden data te verwerken en binnen een paar seconden tot nieuwe inzichten komen. Maar deze technologieën vormen slechts één kant van de medaille. Wat nog steeds nodig is, is het vermogen van mensen om kritisch te (be)oordelen. Alleen dan zijn de verkregen inzichten in te zetten voor onderbouwing van bijvoorbeeld een advies of waardebepaling. Accountants die hun technologie nog altijd los zien van hun mensen, slaan de plank mis. Tools als AI kunnen menselijke besluitvorming ondersteunen, en we moeten mensen aanmoedigen om nieuwe technologieën te omarmen en hen laten zien hoe ze die effectief inzetten.

Rijkere datasets

Voor accountants valt er met AI dus veel winst te boeken. Hun werk heeft impact op de verschillende afdelingen. Denk bijvoorbeeld aan compliance, wat eerder de exclusieve verantwoordelijkheid van de juridische afdeling was, maar nu onderdeel van de bedrijfsvoering en medeverantwoordelijkheid van de accountants is geworden. Met rijkere datasets en slimmere analyses kunnen zij beter, sneller én efficiënter werken. Omarm de machine en nieuwe deuren zullen zich openen.

Dee Houchen, Senior Product Marketing Director – ERP Apps bij Oracle