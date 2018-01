Omslag efficiënte administraties en strategisch advies werpt vruchten af bij HLB Van Daal

Het in Brabant, Limburg en Amsterdam gevestigde HLB Van Daal werd eind vorig jaar uitgeroepen tot winnaar van de Exact Cloud Award 2017/2018 in de categorie samenwerking. Een onderscheiding waar het bedrijf trots op is, vertelt partner Maurice Kil. En bovendien eentje die het gevolg is van een koerswijziging die nog niet eens zo lang geleden werd ingezet.

Het vooral op het MKB gerichte kantoor zette in 2016 grote stappen. ‘Tot die tijd zijn we eigenlijk vrij traditioneel te werk gegaan, waarbij het opmaken van jaarrekeningen voor een groot deel onze praktijk was’, schetst Kil. Een jaar of twee geleden zette HLB Van Daal een innovatief traject in, waarbij op administratief gebied een slag gemaakt moest worden. ‘Maar ons grote probleem was dat we wel heel veel ideeën hadden op partnerniveau. Alleen we dachten altijd dat we dat er wel bij konden doen naast onze praktijk en meestal kwamen we uiteindelijk tot de conclusie dat we dit soort projecten niet van de grond kregen. Het echte veranderen en samenwerken met externe partijen lukte gewoon niet.’

Strategisch plan

In 2016 werd daarom een nieuw strategisch plan opgesteld bij het kantoor. Kil: ‘We hebben gezegd: het moet helemaal anders en daar moeten we heel bewust middelen en mensen voor vrij gaan maken.’ Een groep talentvolle mensen binnen de organisatie werd één dag in de week vrijgemaakt en op een externe locatie bij elkaar gezet onder begeleiding van externe projectleiders. Puur om op basis van hun ervaringen uit het werkveld en ideeën voor verbetering en uitvoering daarvan een plan te maken.

Tweesporenbeleid

Vanuit die projectgroep werd in recordtempo een verandertraject ingezet op basis van een tweesporenbeleid, vertelt Kil. Aan de ene kant werd daarbij gewerkt aan een vernieuwde, stevige basis met betrekking tot de administratie. Aan de andere kant moest daar ook een stevige tak met strategisch advies naast komen met behulp van een zelfontwikkelde diagnosetool. De tool is een middel om de hele ‘lifecycle’ van klanten te kunnen bestrijken op adviesgebied.

Piramidemodel

Uit het hele veranderproces bij HLB Van Daal rolde een piramidemodel, dat staat voor de manier waarop de dienstverlening van het kantoor is opgebouwd. Vanuit de basis van de piramide met een efficiënte administratie gaat het richting de IT-specialisten, die zich op breder advieswerk richten dan puur de financiële kerncijfers. Daarbovenop, in de top van de piramide, staan de bedrijfskundig adviseurs die onder anderen de diagnosetool actief inzetten als middel voor adviezen in brede zin.

Samenwerking

Het ingezette veranderingsproces binnen de organisatie heeft betrekking op zowel klanten, eigen personeel als externe samenwerkingspartners, ziet Kil. Exact was daarbij niet alleen softwareleverancier, maar ook een strategische partner voor het bedrijf. HLB Van Daal werd bij de Exact Cloud Awards juist ook onderscheiden omdat het zoveel verschillende partijen zo goed heeft geïntegreerd in het nieuwe bedrijfsmodel. IT-specialisten die ook voor klanten dashboardachtige oplossingen bouwen, bedrijfskundigen die naast financieel specialisten werken en samenwerking met hogescholen, noemt Kil als voorbeelden. ‘We werken aan de voorkant bijvoorbeeld heel erg mee aan opleidingsprogramma’s bij verschillende opleidingen. Aan de andere kant hebben we ook stageplekken voor bijvoorbeeld IT’ers die heel divers worden ingezet.’

Exact Cloud Award



De onderscheiding bij de Exact Cloud Awards werkt nog altijd door, ziet Kil. ‘Aan de ene kant intern, bij onze eigen mensen. Het maakt enthousiast en is een beloning, we hebben ook heel bewust iedereen uit de organisatie meegenomen in de nominatie en uiteindelijk het winnen van de award. En ook in de markt merken we het, je bent toch op een bepaalde manier meer zichtbaar. Maar het legt ook weer op een goede manier druk op onszelf om ons te blijven ontwikkelen, we willen als organisatie niet stilstaan.’

