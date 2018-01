Lakeman in beroep na afwijzing tuchtklacht door Accountantskamer

De Accountantskamer heeft de klacht van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) tegen een accountant van EY in de zaak rondom uitvaartbedrijf De Facultatieve afgewezen. SOBI-voorzitter Pieter Lakeman heeft al aangekondigd beroep aan te tekenen tegen de uitspraak.

Lakeman had de EY-accountant voor de tuchtrechter gedaagd omdat hij onware verklaringen zou hebben afgelegd bij twee door EY goedgekeurde jaarrekeningen. Maar de Accountantskamer heeft de klacht maandag deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard.

Eigen vermogen veel te laag

De zaak draait om voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer, die met drie zakenpartners De Facultatieve overnam voor een – naar Lakemans mening – veel te laag bedrag. De accountant kwam in opspraak omdat hij in 2012 zijn handtekening zette onder zowel de jaarrekening van het bedrijf van de kopende partij als de verkopende partij én van de verkochte partij. Volgens Lakeman is het eigen vermogen van de verkochte Facultatieve-onderneming en ook dat van de kopende onderneming veel te laag vastgesteld. De EY-accountant had de jaarrekeningen volgens Lakeman dan ook niet mogen goedkeuren.

Uitbreiding klacht

“De klacht van SOBI dat EY ten onrechte de jaarrekeningen 2012 B.V. Beheermaatschappij De Facultatieve en van de Facultatieve Groep B.V. (eigendom van Henry Keizer) heeft goedgekeurd, is afgewezen omdat de Accountantskamer de tijdens de zitting door SOBI gegeven toelichting als een uitbreiding van de klacht heeft opgevat”, reageert Lakeman op de uitspraak. “Door beide jaarrekeningen goed te keuren, is naar mijn mening onzichtbaar geworden dat Henry Keizer de onderneming voor een fractie van de reële waarde heeft verkregen. In het oordeel van de Accountantskamer wordt daaraan voorbij gegaan en mede daarom teken ik hoger beroep aan.” Dat beroep zal worden behandeld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De klacht van SOBI dat EY ten onrechte geen melding heeft gedaan bij de Financial Intelligence Unit (FIU) is ongegrond verklaard omdat EY meldingen daarover volgens de Accountantskamer niet openbaar hoeft te maken.

Lakeman heeft ook nog een strafzaak lopen tegen Keizer wegens oplichting.

Motivatie Accountantskamer

De Accountantskamer motiveert de uitspraak als volgt: “Ter zitting kan de klacht niet worden uitgebreid inzake de goedkeurende verklaring die betrokkene heeft afgegeven inzake de jaarrekening 2012 van de vereniging en zijn veronderstelde rol bij voormelde aandelentransactie. Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene ten onrechte goedkeurende verklaringen heeft afgegeven bij de jaarrekeningen 2012 van voormelde vennootschappen. Klager heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat, daargelaten of er daarvoor aanleiding was, betrokkene geen melding inzake de Wwft bij het FIU heeft gedaan. Betrokkene beroept zich terecht op zijn geheimhoudingsverplichting ingevolge de Wwft over de vraag of hij een melding heeft gedaan. Klager kan niet door het indienen van een tuchtklacht betrokkene dwingen daarover inlichtingen te verschaffen (geen ‘fishing expedition’).”