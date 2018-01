‘Discriminerende uitzendbureaus aan de schandpaal nagelen’

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat discriminerende uitzendbureaus publiekelijk aan de schandpaal mogen worden genageld, het zogeheten naming and shaming. Dit nadat opnieuw is gebleken dat bijna de helft van de intermediairs niet terugdeinst voor discriminatie op verzoek van de klant.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vindt dat politiek harder ingrijpen, bijvoorbeeld door maar gewoon te publiceren wie er over schreef gaat, zegt hij. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk wil er ook nog boetes tegenaan gooien. René Peters van het CDA ziet naming and shaming ook als een goede oplossing. ‘Als je iets doet wat niet mag, dan moet dat hardop gezegd worden.’ Dat voorkomt ook dat de hele uitzendbranche in een kwaad daglicht staat, voegt SP-er Jasper van Dijk toe.

Groter plan

Volgens het ministerie van Sociale Zaken mogen discriminatieonderzoeken van de Inspectie uit privacyoverwegingen niet zomaar openbaar gemaakt worden. Het ministerie werkt aan een groter plan over het bestrijden van discriminatie op de gehele arbeidsmarkt. Dat plan wordt in het voorjaar verwacht.