ING ziet einde aan krimp flexbranche

Dankzij een aantrekkende economie komt de daling in het aantal uitzenduren dit jaar tot stilstand, verwacht ING. Voor groei moeten we echter nog tot volgend jaar wachten.

Uitzenders en detacheerders hebben baat bij de hervatte handhaving op schijnzelfstandigheid, die het aantal ingehuurde zzp’ers doet dalen. In het tweede kwartaal van 2025 stopte ruim een derde meer zzp’ers dan een jaar eerder. Iets meer dan de helft van deze groep stapte over naar een vast of flexibel dienstverband.

Werkgevers kiezen er naar verwachting vaker voor om zzp’ers een vast contract aan te bieden of om zzp’ers via een uitzend- of detacheringsbureau in te huren. Maar het verdienmodel van veel flexbedrijven blijft onder druk staan; een strategische herpositionering is noodzakelijk, aldus de onderzoekers van ING Research. “De focus van de sector moet verschuiven van bemiddeling naar bredere HR-dienstverlening, waarbij advies, opleiding en duurzame inzetbaarheid centraal staan.”

Flex wordt minder flex

Bedrijven zijn bovendien nu nog terughoudend met hun vraag naar flexibel personeel door onder meer geopolitieke spanningen, economische onzekerheid en strengere regelgeving. Daarnaast zorgt de voorgestelde Wet meer zekerheid flexwerkers ervoor dat uitzendkrachten per 1 januari 2026 dezelfde rechten krijgen qua arbeidsvoorwaarden als een werknemer in loondienst. “Dit maakt uitzendwerk niet alleen duurder voor inhurende bedrijven, maar ook minder flexibel.”