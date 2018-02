6 tips voor succesvol verandermanagement in uw accountancypraktijk

Verandering is onvermijdelijk. Ieder bedrijf krijgt er vroeg of laat mee te maken, of het nu gaat om een kleinschalige herstructurering, een fusie of een overname. Hoewel veranderingen nodig zijn om het toekomstige succes van uw accountancypraktijk te waarborgen, is de kans groot dat u tijdens een veranderingsproces tegen diverse obstakels en uitdagingen aanloopt.

Het accountancylandschap verandert immers flink:

De wensen van de klanten veranderen

Een nieuwe generatie medewerkers heeft andere verwachtingen

Het imago van de accountant staat onder druk

Ict-ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te houden

Kantoren fuseren, de dienstverlening digitaliseert én de focus in dienstverlening verschuift van controle naar advisering. Dat wat altijd werkte, lijkt niet meer te werken. Wat vanzelfsprekend was in de relatie tussen klant en accountant, is niet meer vanzelfsprekend. Veranderen lijkt de enige constante en stilstaan is eigenlijk geen optie.

Aandachtspunten bij verandering

Het managen van veranderingen in uw accountancypraktijk is een kunst. Veranderen betekent vaak gedoe en dan vooral gedoe met mensen. Immers, mensen hebben een natuurlijke aversie tegen verandering. Waar moet u op letten als u veranderingen gaat doorvoeren? Hoe krijgt u mensen mee? De onderstaande zes tips helpen u om veranderingen effectief te managen.

Focus op het ‘waarom’ en de urgentie

Het besef van urgentie is de eerste stap in een succesvol verandertraject. Immers, als de urgentie – of de noodzaak tot veranderen – niet wordt ervaren, stagneert het verandertraject. Neem mensen mee, laat zien en bevraag vooral het waarom. Zorg voor eenheid aan de top: walk the talk

Het klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt het een kunst om als een eenheid naar buiten te treden richting het team. Geef als ‘leider’ het goede voorbeeld, praat met één mond. Leer weerstand te begrijpen en gebruiken

Voor veel mensen is verzet tegen verandering een kwestie van onbewust gedrag en niet een kwestie van bewust tegenwerken. Het niveau van weerstand bevindt zich veelal onder de ijsberg. Het is in dit soort situaties dan ook beter om uw aandacht te besteden aan wat er onder water speelt dan om u te focussen op de tip van de ijsberg en te discussiëren over de inhoud. Werk met praktische psychologische inzichten

We weten uit de psychologie dat veranderen impact heeft op ons gevoel van (on)behagen. Dit gevoel is een soort onderstroom van onze emoties. Binnen een verandertraject is het van belang om grip te krijg op de onderstroom. Laat mensen doen waar ze goed in zijn

Voor een succesvol verandertraject is het belangrijk om rollen en taken aan de gedragsvoorkeuren van teamleden te koppelen. Op die manier is er sprake van minder weerstand en een groter gevoel van welbehagen. Blijf betrokken en benoem successen

Veranderen is niet makkelijk, en zeker niet voor doorgaans risicomijdende accountancyprofessionals. Het vieren van successen draagt bij aan wederzijds begrip en zelfvertrouwen. Bovendien versterkt het benoemen van positieve ontwikkelingen de gezamenlijkheid en verbondenheid en dat is nodig om vooruitgang te boeken en vervolgstappen te zetten.

Wilt u meer weten?

Download dan de gratis whitepaper ‘6 tips voor succesvol verandermanagement in uw accountancypraktijk’.

In deze whitepaper geven we zes adviezen om veranderingen effectief te managen. Hierbij focussen we op het menselijke aspect van verandering. Want, u en uw mensen moeten het doen. Daarnaast laten we u graag met behulp van voorbeelden zien hoe deze aanpak in de praktijk werkt.