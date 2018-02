Verleiding cryptovaluta groot: 580.000 beleggers

Sinds augustus 2017 is het aantal huishoudens dat cryptovaluta bezit, geëxplodeerd van toen 135.000 naar 490.000 nu. Omdat in sommige huishoudens meerdere personen over cryptomunten beschikken, gaat het in totaal om 580.000 cryptobeleggers.

Dit blijkt uit onderzoek van Kantar TNS (voorheen TNS NIPO) in januari, onder bijna 45.000 huishoudens. De ongekende koersstijgingen van cryptomunten hebben een sterk aanzuigende werking op consumenten. Drie van de vier huishoudens die cryptomunten bezitten, zijn daar in 2017 of 2018 mee begonnen.

Verlies

Alleen al in de maand januari van dit jaar zijn circa 65.000 huishoudens ingestapt (ter vergelijking: dat is meer dan in het hele kalenderjaar 2016). De tijd zal leren of dat een verstandige zet was, want vooralsnog staat vrijwel iedereen die in januari begon met cryptomunten momenteel op verlies.