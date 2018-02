Niet alleen belastingontduiker, ook trustkantoor en medewerkers het haasje

In de strijd tegen belastingontduiking heeft de Belastingdienst een belangrijke triomf behaald. De fiscus mag geleden schade niet alleen verhalen op de belastingontduiker, maar ook op het trustkantoor dat de ontduiker heeft bijgestaan, meldt het FD. Ook medewerkers die bijdragen aan schimmige belastingconstructies kunnen financieel aansprakelijk worden gesteld.

Dat blijkt uit een vonnis dat de rechtbank Amsterdam woensdag wees in een al jaren lopende civiele procedure van de Belastingdienst tegen het voormalige trustkantoor Tradman, sinds 2008 onderdeel van trustgroep TMF. De rechtbank stelt dat het kantoor, een voormalige directeur en een oud-relatiemanager twee vastgoedondernemers hebben geholpen om geld weg te sluizen. Ze zijn daarom aansprakelijk voor de door de fiscus geleden schade.

Aparte procedure

De omvang van de door de fiscus geleden schade moet in een aparte procedure worden vastgesteld. Maar dat die in de vele miljoenen loopt staat volgens het FD vast. In het faillissement van de bedrijven van Geerts vordert de fiscus alleen al aan niet-betaalde vennootschapsbelasting een bedrag van ruim €22 miljoen.

Precedentwerking

Omdat het de Belastingdienst niet lukte om via de reguliere weg de belasting via de ontduikers te innen, is besloten om voor het eerst via een civiele procedure die partijen aan te pakken die bij het ontduiken hebben geholpen. Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy aan de universiteiten van Nyenrode en Leiden, zegt in het FD dat het vonnis een precedentwerking zal hebben: ‘Ik denk dat menig trustbestuurder na lezing van dit vonnis slecht zal slapen.’

Kasvennootschappen

Het trustkantoor heeft volgens de Belastingdienst de broers Jos en Joop G. geholpen bij frauduleuze praktijken in hun Mubavi groep. Zij handelden in kasvennootschappen, bedrijven zonder enige activiteit waarin nog wel veel geld zat. In die vennootschappen zaten forse belastingverplichtingen, die zouden vervallen als Geerts die bedrijven tijdig zou gebruiken voor investeringen. De broers daarvoor vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 21 en 16 maanden. Jos G. was begin deze eeuw een bekende societyfiguur die extravagante feesten gaf op zijn landgoed Kooilust met veel BN’ers.

Boekenonderzoek

De Belastingdienst stelde in de civiele zaak ook dat trustkantoor TMF, moederbedrijf van Tradman, het boekenonderzoek van de fiscus bewust had gefrustreerd. Maar van deze stelling liet de rechtbank weinig heel. Het trustkantoor had niet alleen een eigen IT-deskundige uitgeleend, maar zelfs een computerapplicatie geschreven om het fiscale onderzoek te vergemakkelijken.

