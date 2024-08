DNB slingert trustkantoor op de bon wegens ontbrekende audits

Op grond van de Wet toezicht trustkantoren moeten trustkantoren ten minste eenmaal per jaar een audit (laten) uitvoeren. ‘Het is belangrijk dat een trustkantoor deze audit jaarlijks uitvoert als extra waarborg voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van het trustkantoor. Met de audit wordt namelijk gecontroleerd of het trustkantoor de wet- en regelgeving naleeft. Daarnaast wordt de uitoefening van de compliancefunctie ermee gecontroleerd’, zo licht DNB toe.

Boetes aanvankelijk anderhalve ton

Vier dochterbedrijven van Zenco hebben in de periode van 1 januari 2017 tot en met 27 januari 2020 geen audits laten uitvoeren en daarmee de Wtt 2018 en voorganger Wtt overtreden. In totaal bedroegen de boetes 150.000 euro, verdeeld over verschillende bv’s. Zenco Corporate Services kreeg een boete van 75.000 euro, Zenco Management, Zenco Custodian & Management en Zencotrust moesten ieder 25.000 euro betalen. De boetes zijn pas nu bekendgemaakt omdat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zich nog over de kwestie moest uitspreken. Dat is inmiddels gebeurd; het CBb zag aanleiding de boetes te matigen en bracht het totaalbedrag terug tot 115.250 euro.

College: geen maximum voor matiging

De uitspraak is overigens al op 30 april gedaan. De rechter had in 2022 de boetes al gematigd met 5% vanwege overschrijding van de redelijke termijn. Het CBb acht in hoger beroep twee boetes niet evenredig, onder andere vanwege de lagere relevante omzet van beide trustkantoren. Verder is de rechtbank volgens het college bij de matiging van de boetes wegens overschrijding van de redelijke termijn ten onrechte uitgegaan van een maximum van € 5.000, nu het college in de regel alleen bij boetes op grond van de Mededingingswet een matiging van 5% toepast voor ieder half jaar, met een maximum van € 5.000 per half jaar overschrijding.

Zenco is niet meer actief: in mei zijn de activiteiten gestaakt.