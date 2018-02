België wil flinke belasting op bitcoin

De Belgische belastingdienst wil winsten die met de handel in cryptovaluta als de bitcoin worden behaald zwaarder gaan belasten. De Belgische ‘Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken’ spreekt in een brief over een percentage van 33 procent. Dat hoge percentage zou geheven gaan worden omdat de dienst de handel in cryptovaluta ziet als speculatie in plaats van als beleggen. Zodra de nieuwe wetgeving geldt moeten particulieren die het niet eens zijn met de aanslag zelf aantonen dat geen sprake was van speculatie.

Buitenland

Of de Belgische fiscus ook daadwerkelijk veel binnen gaat halen met het hoge tarief is maar zeer de vraag. De meeste handel verloopt namelijk via buitenlandse platforms waar weinig zicht op is. De Belgische belastingdienst is daarom grotendeels afhankelijk van de bereidheid van mensen om hun vermogen in cryptovaluta te melden bij hun belastingaangifte.