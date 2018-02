Belastingadvies hardste groeier bij ABAB

De omzet van ABAB Accountants en Adviseurs steeg in 2017 van 57,1 miljoen euro in 2016 naar 57,8 miljoen. Dat heeft het accountants- en belastingadvieskantoor in een persbericht laten weten.

De fiscale dienstverlening maakte volgens ABAB de grootste groei door. De breedte van de dienstverlening leidt tot toename van klanten in de midden- en grootzakelijke markt. Dit resulteerde ook in groei binnen de audit- en assurance-praktijk.

Arbeidsmarkt

ABAB zegt al jaren te constateren dat de adviesbehoefte van klanten toeneemt en de administratieve omzet onder druk staat. ‘Daarnaast neemt de schaarste op de arbeidsmarkt toe. De focus ligt in 2018 dan ook op het versterken van de adviespraktijk, het verder ontwikkelen van relatiemanagement en het realiseren van de gewenste uitbreiding van het aantal medewerkers’, aldus ABAB.

In het publiek belang

ABAB geeft ook aan zich te houden aan de 53 maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’: ‘ABAB geeft dagelijks invulling aan haar functie in het maatschappelijk verkeer conform deze maatregelen en is daarmee ‘publiek-belang’-compliant.’ ABAB heeft zevenhonderd medewerkers, verspreid over veertien vestigingen.