Nederland weer onder vuur over belastingontwijking

Nederland is opnieuw onder vuur genomen door de Europese Commissie over het belastingbeleid. Opmerkelijk, want deze week nog meldde staatssecretaris Menno Snel van Financiën dat hij in Brussel een ‘positief’ gesprek had gehad met Euro-commissaris Pierre Moscovici (foto).

Moscovici presenteerde tijdens een persconferentie een lijst van zeven landen die met hun fiscale wetgeving ‘een loyale concurrentie belemmeren binnen de interne markt en de lasten voor de Europese belastingbetaler verhogen.’ Nederland staat op die lijst. De andere lidstaten die vermeld worden zijn België, Cyprus, Luxemburg, Malta, Ierland en Hongarije.

Onderzoek

Hij baseerde zich op een zeer kritisch rapport. De onderzoekers bekeken voor alle lidstaten afzonderlijk met welke regels zij multinationals mogelijk de gelegenheid geven hun belastingaanslag binnen de perken te houden met allerlei trucs. Zo bleek vorig jaar uit de Paradise Papers, onderzocht door Trouw, dat sportgigant Nike zijn winst jarenlang afroomde met steun van het Europese hoofdkwartier in Hilversum. HQ betaalde torenhoge royalty’s aan een brievenbusfirma op belastingparadijs Bermuda. Aangezien over zulke royalty’s in Nederland vooralsnog geen belasting hoeft te worden betaald, bespaarde Nike vele miljoenen euro’s.

Nederland duikt in het nieuwe Europese onderzoek op in vrijwel elk verkeerd rijtje. ‘Deze praktijken ondermijnen de rechtvaardigheid en het gelijke speelveld in onze interne markt, en ze vergroten de last voor Europese belastingbetalers’, stelt Moscovici in een reactie.