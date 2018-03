Hoekstra wil cryptohandel reguleren

Minister Hoekstra van Financiën gaat meer regels stellen rond de handel in cryptomunten, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Een verbod is volgens de minister niet aan de orde, maar oneigenlijk gebruik moet worden aangepakt en consumenten moeten worden beschermd tegen al te grote financiële risico’s. Hoekstra schrijft dat cryptovaluta nog een nieuw verschijnsel zijn, waarop het huidige toezicht en regelgevend kader nog onvoldoende zijn toegerust. ‘Gelet op het grensoverschrijdende karakter van de markt vraagt het dichten van deze hiaten een Europese en internationale aanpak.’ De minister kondigt aan zich actief in te zetten in Europees verband, maar dat vraagt volgens hem nog wel wat tijd en afstemming.

Maatregelen

Hoekstra wil onder anderen een verbod op reclame voor binaire opties. De AFM gaat op het verbod toezien. Ook moet er wat hem betreft een Europees verbod op andere risicovolle financiële producten als bitcoinfutures komen. Met cfreditcardmaatschappijen wordt het gesprek aangegaan over het waarschuwen van consumenten voor de aankoop van cryptovaluta met een creditcard. Omwisselplatforms en aanbieders van bewaarportemonnees zouden bovendien onder anti-witwasrichtlijnen moeten gaan vallen, waardoor de platformen aan veel meer regels moeten voldoen en bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties moeten melden bij de toezichthouder. .