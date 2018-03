SRA lanceert scan om kwaliteit samenstelpraktijk te meten

Om het huidige klimaat van de samenstelpraktijk in kantoren te beoordelen heeft SRA een Cultuurscan speciaal voor de samenstelpraktijk ontwikkeld.

Met ingang van dit jaar moet ook de samenstelpraktijk, conform de nieuwe regels van de NVKS, extra aandacht besteden aan kwaliteit. Daarbij is een kwaliteitsgerichte cultuur voor ieder accountantskantoor van belang, vindt SRA. De scan maakt eenvoudig en snel inzichtelijk op welke punten een kantoor zeer goed en minder scoort. Op basis van die uitkomsten en SRA-aanbevelingen kan, indien gewenst, gericht een verbetertraject van het kwaliteitssysteem worden opgesteld.

Op maat

De SRA Cultuurscan Samenstelpraktijk is een op maat gemaakte variant van de eerder ontwikkelde scan voor niet-OOB kantoren. Het betreft een anonieme enquête, die aan alle medewerkers wordt voorgelegd. Hierin wordt gevraagd naar de onderwerpen kwaliteit, aansturing van het kantoor, samenwerking van teams, ontwikkelingsmogelijkheden, ethisch bewustzijn en werkdruk, beloningsbeleid, de foutencultuur en de strategie van het kantoor.

Analyse

De resultaten worden weergegeven in een rapport en in een persoonlijk gesprek besproken en geanalyseerd. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een SRA-brede benchmark. Waar optimalisatie mogelijk is, geeft SRA advies op maat. Met alle inzichten kunnen concrete stappen worden gezet, om het huidige kwaliteitssysteem van het kantoor verder te verbeteren.