Advocaat: ex-partners KPMG ten onrechte voor de strafrechter

De advocaat van drie voormalige topaccountants van KPMG vindt dat verdenkingen tegen drie voormalige topaccountants van KPMG niet voor de strafrechter horen te komen, maar hoogstens voor de tuchtrechter. Zij beweert dit tegenover het FD, dat de regiezitting rondom een smeergeldaffaire volgt.

De drie ex-partners van KPMG hielpen volgens het Openbaar Ministerie (OM) tussen 2000 en 2003 actief mee aan het verdoezelen van grootschalige smeergeldbetalingen door bouwbedrijf Ballast Nedam aan Saoedische en Surinaamse hoogwaardigheidsbekleders. Volgens het OM verstopten de KPMG’ers hun kennis over de steekpenningen in een schaduwdossier verstopten, los van hun officiële controledossier. Het OM heeft dit vermoeden uitgesproken voor de strafrechter in Utrecht, tijdens een regiezitting tegen de voormalig accountants Jack van R., Renze H. en Dirk Jan R, destijds allen partner bij KPMG. Zij deden volgens het OM mee aan witwassen en valsheid in geschrifte. De zaak is opmerkelijk, omdat verdenkingen van het valselijk goedkeuren van een jaarrekening in de regel niet voor de strafrechter komen, maar voor de tuchtrechter. In de zogeheten ‘zaak-Taurus’ pakt het OM het anders aan.

‘Zuiver tuchtrechtelijk’

Ten onrechte, zegt advocaat Petra van Kampen tegen het FD. Zij stelt dat het OM de accountants ‘zuiver tuchtrechtelijke verwijten’ maakt, die ‘in een strafrechtelijk jasje worden gegoten’. Het vervalste controledossier van KPMG behoort niet eens tot het strafdossier, hekelt de advocaat. ‘De echte daders, Ballast Nedam en KPMG, zullen nooit terecht staan. want die hebben geschikt met het OM.’ De beweerde onregelmatigheden vonden bijna twee decennia geleden plaats, toen er heel andere accountantsnormen golden. Daarom moet de rechtbank het OM niet-ontvankelijk verklaren, aldus de advocaat: Vervolging is volgens haar een ‘no go’.

$29,5 miljoen

Het OM verwijt de drie accountants betrokkenheid bij een selectie van acht concrete smeergeldbetalingen, tot een vermoedelijk omkopingsbedrag van $29,5 miljoen aan de Saoedische machthebbers. Een andere ontvanger van een miljoenendotatie met medeweten van de KPMG-accountants is volgens de verdenkingen de Surinaamse politieke partij NDP van de huidige Surinaamse president Desi Bouterse.

‘Separaat mapje’

De drie verdachte accountants werkten bij Ballast Nedam opzettelijk oneerlijk, stelt het OM in de tenlastelegging. Het schaduwdossier dat zij bij KPMG over Ballast Nedam bijhielden, was ontoegankelijk voor andere teamleden die de boeken van het bouwbedrijf controleerden. KPMG was tijdens de smeergeldbetalingen in 2001, 2002 en 2003 de accountant die de jaarrekeningen van Ballast Nedam met een goedkeurende verklaring certificeerde. Het ‘separate mapje’ met de informatie van KPMG over de smeergeldbetalingen werd volgens het OM op de kamer van de toenmalige tekenend accountant verstopt. Naast hun fysiek afgescheiden schaduwdossier bedienden de topaccountants van KPMG zich ook van een ‘kladje’ om smeergeldbetalingen te noteren.

Decharge

Pas nadat de aandeelhoudersvergadering de leiding van Ballast Nedam decharge had verleend voor de jaarrekening over 2003, informeerden de verdachte KPMG’ers via hun kladpapiertje de voorzitters van de raad van bestuur en de raad van commissarissen over de aangetroffen aanwijzingen voor corruptie. Volgens het OM wisten KPMG’ers al vóór de decharge van de omkoping. Bij de jaarrekening van het voorgaande jaar pasten de verdachte KPMG-accountants volgens het OM een soortgelijke truc toe. Zelfs nadat de voorzitter van de raad van commissarissen op een gezamenlijke vergadering van de commissarissen met het bestuur van de bouwonderneming had gevraagd naar mogelijke omstreden betalingen hebben de verdachte KPMG-accountants hun mond gehouden over de omkoping verzwegen, aldus het OM.